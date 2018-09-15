العلماء يكشفون فوائد مذهلة للملفوف الأحمر

أعلن علماء من الجامعة العثمانية في الهند أن تناول الملفوف الأحمر، أو الكرنب، يمكن أن يمنع خطر الإصابة بمرض الزهايمر ويحسن من صحة الشخص.

وقيم العلماء، عبر دراستهم، الخصائص المختلفة المضادة للأكسدة، حيث قاموا بتجفيف الملفوف الأحمر واستخلصوا منه مواد بمساعدة العديد من المذيبات منها ثنائي كلورو ميثان، خلات الإيثيل، والميثانول والماء، وبعدها تم إجراء فحص كيميائي نباتي للمستخلصات التي حصلوا عليها، وفقا لمجلة "Natural News".

وتبين أن جميع المستخلصات تمتعت بخصائص مضادة للأكسدة. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الملفوف الأحمر على مركبات عضوية تحتوي على الأوكسجين " Terpenoid " والتي تعد كمثبط لأنزيم " أستيل كولين إستراز ".

وهكذا، خلص العلماء إلى أن الملفوف الأحمر يمكن أن يساعد في الوقاية من مرض الزهايمر بسبب خصائصه المضادة للأكسدة ومضادات الكولين القوية.

وأشاروا إلى فوائد أخرى للملفوف الأحمر، منها المساعدة على فقدا الوزن الزائد وتقوية جهاز المناعة، ومكافحة إلتهاب المفاصل، والوقاية من السرطان، كما يساعد على علاج القرحة، ويقي من شيخوخة الجلد، ويقوي العظام، والحفاظ على صحة العين.