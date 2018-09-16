العثور على آثار "القارة المختفية" في إنجلترا (صورة)

يعتقد علماء من جامعة بليموث الإنجليزية أن اندماج الجزر البريطانية لم يحدث بمشاركة قارتين صغيرتين وإنما ثلاث قارات.

وكان يعتقد في السابق أن الجزر البريطانية تشكلت من قارة أفالونيا ولاورينتيا فقط، حسب موقع "Phys.org".

وأجرى العلماء فحصا على تركيب الصخور في مقاطعات كورنوال وديفون في بريطانيا. وبعد الحصول على النتائج، قال العلماء إن الجزر البريطانية تشكلت من اصطدام قارة أفالونيا ولاورينتيا مع القارة الثالثة أرموريكا.

وأشار العلماء إلى أن صخور القارة الصغيرة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنطقة الإدارية الفرنسية بريتاني.

ووفقا لخبراء بريطانيين، فإن قارة أرموريكا كانت قد انفصلت عن قارة غندونا منذ حوالي 400 مليون سنة وتقسمت عندما اصطدمت مع القارة العظيمة لاوروسيا.