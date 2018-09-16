دراسة تثبت أن الحليب ينقذ من الموت

وجمع العلماء لأكثر من تسع سنوات معلومات حول 136 ألف شخص يعيشون في 21 دولة حول العالم. وتراوحت أعمار المشاركين في الدراسة عند بدايتها من 35 إلى 70 سنة.
كما أن هذه المنتجات ساعدت في التقليل من حالات الوفاة لدى الأشخاص الذين كانوا يعانون من الأمراض التي وسبق ذكرها.
وأشار الخبراء ضمن الدراسة أن حصة واحدة من منتجات الألبان تعادل كوبا من الحليب، أو 15 غرام من الجبن، أو 4 غرام من الزبدة.
ويعتقد العلماء أن النتائج التي توصلوا إليه متعلقة باحتواء منتجات الألبان على فيتامينات K1 وK2 ، والدهون غير المشبعة ، وكذلك الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم.
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