علماء يشتبهون بإخفاء أسرار رهيبة حول الشمس

تم إغلاق المرصد لدراسة الأضواء دون أن توضح الأسباب وتم إجلاء جميع موظفيها.

وذكر موقع Space.com. أن علماء من الولايات المتحدة يخفون عن العالم سرا رهيبا عن الشمس. وإغلاق المرصد لدراسة البقع على النجوم أدى إلى هذه الشائعات. ويقع المختبر على جبل سكرامنتو بيك في نيو مكسيكو وأغلق في ظروف غامضة.

واشتبه أنصار "نظرية المؤامرة" أن علماء الفلك اكتشفوا توهجات شمسية قوية وتلقوا أوامر من الحكومة الأمريكية عدم البوح بهذه الحقيقة. وظن البعض أن الموظفين يتجسسون. وعلق مركز البحوث على الأنباء.

وقال مدير المرصد، جيمس ماكيتر: "لم يعثر التلسكوب على كائنات فضائية. سيتم نشر البيانات كلها لاحقا. نحن لا نخفي شيئا، ولم تأتينا أوامر بإخفاء نتائج البحث".

ويتحقق حاليا موظفو FBI في ملابسات إغلاق مركز البحوث في جبل سكرامنتو بيك الذي أعقبه إجلاء موظفيه. ولم يعلق مقر الوكالة على نتائج الاختبار.