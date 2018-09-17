"آبل" تجهز لعشاق آيفون مفاجأة "غير قابلة للتدمير"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن أن شركة "آبل" الأمريكية تجهز لكل عشاق هواتف "آيفون" مفاجأة وصفت بأنها "غير قابلة للتدمير".

وأوضح موقع "تيك رادار" أن "آبل" تبنت في وقت سابق براءة اختراع جديدة، ستجعل هواتف "آيفون" المقبلة غير قابلة للخدش أو الكسر أو التدمير، بفضل نوعية جديدة من الطبقة التي ستضاف إلى الشاشات أو هيكل الجهاز.

© REUTERS / STEPHEN LAM إعلان أسعار أحدث هواتف "آيفون" وموعد التسليم في السعودية

ويمكن أن تستفيد "آبل" من براءة الاختراع الجديدة في هواتف " آيفون " وحاسبات "ماك بوك" و"ماك بوك برو".

وتساهم براءة الاختراع الجديدة على المحافظة على المكونات الداخلية لهواتف "آيفون" من أي عوامل تآكل وحمايتها من التعرض لأي أنواع من الصدأ أو الخلل.

وتشير التقارير إلى أن براءة الاختراع تشبه إضافة "طبقة معدنية" إلى شاشات وهياكل هواتف "آيفون"، والتي تجعلها أقوى من السيراميك أو المواد الكربونية مثل الماس.

#Apple patent details plans for ‘indestructible’ iPhones and MacBooks! is now Trending on Tech — Shopping — Deals — News — https://t.co/9Zll3N0u2W pic.twitter.com/UkV2XNKsHI — Monkey Viral (@monkey_viral) September 17, 2018

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ولن يتجاوز سمك الطبقة الحامية الجديدة من 0.5 إلى 3 ميكروميتر، ما سيجعلها لا تشكل عائقا أمام دعمها لأي من أجهزة "أبل" الذكية.

Apple patent details plans for 'indestructible' iPhones and MacBooks — TechRadar https://t.co/qDIIFZnNim pic.twitter.com/Aqn3vlIQ14 — PatentCafe (@PatentCafe) September 17, 2018

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كانت آبل قد أطلقت، الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها XS Max بسعر بلغ 1449 دولار، وهو السعر الذي رآه الكثير من العملاء مبالغ فيه، بجانب هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XR".