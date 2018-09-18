اكتشاف عيب "غير بشري" خطير في أحدث هواتف "آيفون"

وأوضح موقع "بزنس تايمز" أن الكاميرا الخاصة بهاتف "آيفون XR" تعاني من قصور خطير في التقاط بعض الصور.
وتتفاعل كاميرا "آيفون XR" مع الأشخاص بشكل رئيسي، لكنها غير قادرة على التفاعل مع الأجسام الأخرى غير البشرية، وتلتقط صورها بشكل غير دقيق تماما.
وأوضحت التقارير أن المشكلة تكمن في أن "أبل" زودت هاتفها بكاميرا أحادية أقل ذكاء من كاميرات أحادية منافسة مثل كاميرات هواتف "بيكسل 2" المطروحة من منافستها "غوغل".
Only knock I discovered on the iPhone Xr is that portrait mode only works on humans. This is due to how Apple implemented portrait mode using a single camera system.— Ben Bajarin (@BenBajarin) September 13, 2018
Pixel 2 does portrait on any object using one lens.
Hopefully Apple makes sure customers understand this.
كانت آبل قد أطلقت، الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها XS Max، بجانب هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XR".
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