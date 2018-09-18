اكتشاف عيب "غير بشري" خطير في أحدث هواتف "آيفون"

كشفت تقارير عديدة عن ظهور أول عيب خطير في أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة "أبل" الأمريكية "آيفون XR".

وأوضح موقع "بزنس تايمز" أن الكاميرا الخاصة بهاتف "آيفون XR" تعاني من قصور خطير في التقاط بعض الصور.

وأشارت إلى أن كاميرا هاتف " آيفون " الأحدث تواجه مشكلة في وضعية "بورتريه" ما يجعلها غير قادرة على تركيز اللقطة على جميع الأجسام.

وتتفاعل كاميرا "آيفون XR" مع الأشخاص بشكل رئيسي، لكنها غير قادرة على التفاعل مع الأجسام الأخرى غير البشرية، وتلتقط صورها بشكل غير دقيق تماما.

وأوضحت التقارير أن المشكلة تكمن في أن "أبل" زودت هاتفها بكاميرا أحادية أقل ذكاء من كاميرات أحادية منافسة مثل كاميرات هواتف "بيكسل 2" المطروحة من منافستها "غوغل".

Only knock I discovered on the iPhone Xr is that portrait mode only works on humans. This is due to how Apple implemented portrait mode using a single camera system.



Pixel 2 does portrait on any object using one lens.



Hopefully Apple makes sure customers understand this. — Ben Bajarin (@BenBajarin) September 13, 2018

​

كانت آبل قد أطلقت، الأسبوع الماضي، أحدث هواتفها XS Max، بجانب هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XR".