تحديث جديد من "إنستغرام" يدخله إلى "عالم جديد"

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي المختص بمشاركة الصور "إنستغرام" رسميا عن طرح تحديث جديد، وصف بأنه سيدخله إلى "عالم جديد" تماما.

ونشر "إنستغرام" بيانا رسميا يعلن فيه عن طرح التحديث الجديد، الذي سيدخل التطبيق إلى عالم "التسوق" عبر الإنترنت.

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez "إنستغرام" يختبر ميزة جديده في فيديوهاته

وسيسهل التحديث الجديد لـ" إنستغرام "، إمكانية دمج إعلانات الشركات داخل خدمات التطبيق، من صور وقصص، لتسهيل عمليات التسوق عبر التطبيق.

وسيمكن "إنستغرام"، المملوك لشبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من التسوق السريع عبر طريقتين رئيسيتين:

— الأولى: دمج إعلانات التسوق وسط القصص على نطاق عالمي، وسيستفيد بها المعلنون في أسواق نحو 46 دولة حول العالم، عن طريق الضغط على رابط لمعرفة المزيد عن المنتج وشراؤه إذا ما رغب مستخدم "إنستغرام" في ذلك مباشرة عن طريق التطبيق.

— الثانية: إمكانية استحداث قناة جديدة للتسوق في تبويب البحث، والتي سيتم تخصيصها لكل مستخدم على إنستغرام، وستحتوي قناة التسوق على مشاركات العلامات التجارية، التي يتابعها المستخدم والعلامات التجارية التي يمكن أن يفضلها أي مستخدم.

New Ways to Shop on Instagram – Instagram https://t.co/Bs4pK8syIe pic.twitter.com/Tb5T2OeNA2 — Tech Overlook (@techoverlook) September 17, 2018

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سيكون التحديث الجديد لـ"إنستغرام" متاحا لجميع مستخدمي "إنستغرام" على نظامي تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس" والنسخة المكتبية.