خبر صادم... هذا ما سيفعله "واتسآب" مع الملايين من أصحاب هواتف "آيفون"

ونشر موقع "مترو" تقريرا أشار فيه إلى أن "واتسآب" اتخذ قرارا بوقف دعم على الملايين من الإصدارات القديمة من هواتف "آيفون".

وأوضح الموقع إلى أن التحديث الأخير من " واتسآب " على هواتف "آيفون" يتطلب توافر نظام تشغيل "آي أو إس 8" أو الإصدارات الأحدث منه، وهو ما يعني أن كافة الهواتف التي تعمل بالأنظمة الأقدم لن يتمكن "واتسآب" من العمل عليها.

ولن يتمكن مستخدمو هواتف "آيفون 4" أو النسخ الأقدم منها من تثبيت تطبيق "واتسآب" على هواتفهم أو تلقي التحديثات الجديدة عليه.

ومن المتوقع أن يستمر دعم "واتسآب" لنظام تشغيل "آي أو إس 7"، حتى فبراير/شباط 2020 فقط، ولكن ستوقف الوظائف الخاصة به تباعا، وهو ما يعني أن التطبيق قد يتوقف عن العمل أو يختفي تدريجيا لدى المستخدمين.

Whatsapp has stopped working on millions of people’s phones https://t.co/KQiFk5kdwA — Techpassage (@techpassage) September 19, 2018

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وكان "واتسآب" قد أعلن في وقت سابق عن إيقافه دعم هواتف عديدة عاملة بنظام تشغيل "أندرويد 2.3.7"، بدءا من 31 ديسمبر/كانون الأول 2018، وحتى 1 فبراير/شباط 2020.