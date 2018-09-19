العلماء يكشفون نوعا من السكر يساعد على إنقاص الوزن

ووجد العلماء في السنوات الأخيرة، أدلة كثيرة على أن احتمالية الإصابة بالبدانة لا تعتمد فقط على سلوك الشخص وخصائص تركيب جيناته، ولكن أيضًا على كيفية بنية الميكروبات البشرية.
وعلى سبيل المثال، تظهر التجارب على الفئران أن زرع ميكروبات مفيدة في أمعاء القوارض يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن. في المقابل، يمتاز الناس النحيلون في المتوسط ببكتيريا أكثر ثراء وأكثر تنوعًا، كما أن الأطعمة الدهنية تعزز التكاثر في الأمعاء بكتيريا معينة التي تعزز امتصاص الدهون وتعجل زيادة الوزن.
وأظهرت التجارب، أن القوارض التي تناولت جرعات كبيرة من المانوز في الأسابيع والأشهر الأولى من الحياة، في المتوسط، اكتسبت وزنًا أقل وعانت من السمنة أقل، ولم يؤثر تناول المانوز على القوارض البالغة، وسبب ذلك، كما يعتقد العلماء، أن المانوز لا يؤثر على جسم القوارض بل على بنية البكتيريا التي تتشكل نهائيا في مرحلة الطفولة أو المراهقة.
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