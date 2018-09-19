اليابانيون يبحثون عن طريقة لتنويم ركاب الطائرة

يبحث موظفو شركة "نيبون إيروايز" اليابانية (All Nippon Airways) عن وسيلة لتنويم ركاب الطائرة قسريا، حيث بدأ المطورون في إنشاء تطبيق خاص يساعد الأشخاص على النوم بسهولة أثناء الرحلة.

وسيقوم موظفو شركة "NeuroSpace" بإطلاق البرنامج الخاص بشركة الطيران. وسيستخدم التطبيق الذكاء الاصطناعي في عمله، حيث سيبدأ بإنتاج خوارزميات معينة على أساس صور وأصوات.

وبفضل هذا سيتمكن الركاب من النوم بسهولة على متن الطائرة خلال الرحلة. وفقا للخبراء، سيساهم تطبيق الهاتف المحمول في الحصول على نوعية نوم أفضل، حسب موقع "ذا صن".

All Nippon Airways is developing an app that will help passengers fall asleep on planes. Working via AI, the app will help people snooze even when they feel like they can’t. #plane #sleep #jetlag https://t.co/N8tjfId8kW pic.twitter.com/Pzpkd3RFu4 — The Deep Sleep Co. (@TheDeepSleepCo) September 19, 2018

ونصح الخبراء بعدة قواعد يجب على الركاب اتباعها من أجل تحمل الرحلة الطويلة على متن الطائرة، ومنها اتباع نظام غذائي جيد قبل يوم من الرحلة، واقتناء سماعات رأس عازلة للصوت وقناع للعينين.