قريبا: علاج فعال للصلع... مصنوع من الخشب

توصل باحثون في أحد المختبرات البحثية في مدينة مونستر الألمانية، إلى علاج جديد قد يفتح نافذة أمل لمن يعانون من الصلع أو تساقط الشعر الشديد.

ونجح الباحثون في التمكن من تحفيز نمو بصيلات الشعر مرة أخرى باستخدام عطر مصنوع من خشب الصندل الصناعي، بحسب موقع إذاعة دويتشه فيله الألمانية.

تحفيز "حاسة الشم" لدى بصيلات الشعر

© REUTERS / STAFF الفئران لعلاج مشكلة الصلع

وأوضح الباحثون في الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "نيتشر كوميونيكيشنز" أن بصيلات شعر الإنسان به مستقبل جيني لهذا العطر وكأنها تستطيع أن تشمه.

كما أكدوا أنه يمكن الاعتماد على هذا الوسيط الكيميائي ليكون بداية لتطوير وسيلة ضد تساقط الشعر.

وتعد مستقبلات الشم من المستقبلات الكيميائية الموجودة في النظام البشري للتعرف على الإشارات الهرمونية. كما توجد أيضا في أنسجة خارج الأنف، حسبما أوضح الباحثون.

هكذا توصل الباحثون إلى نتائجهم

تعقب فريق الباحثين بقيادة رالف بوس من جامعة مانشستر البريطانية وجيرمي شيريت من مختبر موناستريم، احتمال قيام هذا المستقبَل بدور في نمو الشعر.

ولمعرفة ذلك فصل الباحثون بصيلات الشعر من عينات من فروة رأس بشرية وقاموا بإنباتها في المختبر. ثم جرى تحفيز الموصلات الهرمونية باستخدام عطر خشب الصندل الصناعي ودرسوا ردود الفعل التي حدثت بعد ذلك في بصيلات الشعر.

تبين من خلال الدراسة أن عطر خشب الصندل يطيل فترة نمو الشعر من خلال تقليل موت الخلايا الكيراتينية الموجودة في الشعر.