تقنية خفية في نظام "آي أو إس 12" تمنح هواتف آيفون ميزة "استثنائية" غير مسبوقة

كشفت تقارير صحفية عديدة عن أن نظام تشغيل "آي إو إس 12" (ios 12)، الجديد الذي أطلقته شركة "آبل" الأمريكية يتضمن ميزة جديدة "خفية" لم تعلنها الشركة في مؤتمرها الصحفي للإعلان عن النظام.

وتمنح تلك التقنية الخفية هواتف "آيفون" ميزة استثنائية "غير مسبوقة"، بالنسبة لجميع هواتف "آيفون"، بحسب موقع "آي مور" التقني المتخصص.

وتعتمد على منح آخر 5 هواتف " آيفون " حديثة أطلقتها "آبل" 5 ساعات متواصلة من العمل، حتى بعد نفاد بطاريتها تماما عن العمل.

ولكن ينحصر عمل تلك التقنية "الخفية" على استمرار عمل هاتف "آيفون" على المعاملات المالية المعتمدة على شريح "إن إف سي" (NFC) أو ما يعرف بتقنية الاتصال قريب المدى.

ويمكن لنظام تشغيل "آي أو إس 12" أن يستمر بالعمل حتى لو نفدت بطارية "آيفون" تماما، حيث يبقى في البطارية ما يكفي من طاقة لدعم عمل بطاقات "إكسبريس" للمعاملات المصرفية، التي تعتمد على شريحة "إن إف سي".

وسيقدم "آي أو إس 12" تنبيها للمستخدم بانخفاض مستوى شحن البطارية، وإمكانية عملها حاليا فقط على استخدام بطاقات إكسبريس.

Did you know about these "hidden" #ios12 features? 🔎🍎💯 Here's some you may have missed https://t.co/he0HNo6SNJ — iMore (@iMore) September 19, 2018

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لكن قالت "آبل" إن تلك الخاصية تعمل حاليا في دول بعينها فقط، وهي: اليابان والصين والولايات المتحدة، ووعدت بدعمها لباقي الدول في وقت لاحق.

وتدعم تلك التقنية هواتف "آيفون" الثلاثة الجديدة "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، و"آيفون XR"، بالإضافة إلى هاتفي "آيفون 7"، و"آيفون 8".