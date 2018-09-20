"أندرويد" تطلق لوحة مفاتيح "عائمة"... تلك أبرز ميزاتها

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "غوغل" الأمريكية أطلقت تحديثا جديدا لنظام تشغيل "أندرويد" الخاص بها، يطرح لوحة مفاتيح "عائمة".

وقال موقع "فون آرينا" التقني المتخصص إن التحديث الجديد لنظام تشغيل "أندرويد" يطرح لوحة مفاتيح جديدة أطلقت عليها اسم "جي بورد".

وتتمتع لوحة المفاتيح الجديدة العائمة في " غوغل " بميزات عديدة، أبرزها أنها تتيح للمستخدم بالتحكم في تحريك تلك اللوحة في أي مكان يرغب في وجوده على شاشة الهاتف الذكي.

كما أن لوحة المفاتيح العائمة الجديد "جي بورد" ستتغير درجة شفافيتها لنحو 50% تقريبا بمجرد توقف المستخدم عن الكتابة عليها، لتسمح له برؤية ما خلفها.

وتوفر لوحة المفاتيح الجديدة أيضا عدد من الميزات الجديدة على نظام تشغيل "أندرويد"، مثل ترجمة النصوص أو استخدام الرموز التعبيرية بصورة أكثر سلاسة.

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وطرحت "غوغل" تلك الميزة بصورة تجريبية على هواتف "أندرويد" في تطبيق "جي بورد"، على أن تطبقها رسميا على لوحات المفاتيح الرئيسية لنظام التشغيل الأشهر في العالم.