الكشف عن العدوى الأكثر خطرا في العالم

اعتبرت منظمة الصحة العالمية السل بأنه أكثر الأمراض المعدية فتكا في العالم، ودعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمواجهته.

ووفقا للمنظمة، على الرغم من الجهود العالمية لمنع انتشار المرض، فقط في عام 2017، أصيب عشرة مليون شخص بالسل، وتوفي 1.6 مليون شخص من هذا المرض، ونشر البيان على موقع المنظمة.

وفي الوقت نفسه، أشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه بفضل الجهود المشتركة، تمكن المجتمع الدولي من منع 54 مليون حالة وفاة بسبب المرض منذ عام 2000، كما تنخفض عدد الإصابات الجديدة بنسبة 2% سنويًا.

وبالنسبة إلى الوضع في روسيا، فقد لاحظت المنظمة أن تكثيف مكافحة السل قد جعل من الممكن خفض معدلات الإصابات بنسبة 5 % والوفيات بنسبة 13 % سنويا.

وكما يقول الخبراء، ومع ذلك، لا يزال المرض هو الأخطر من بين جميع الإصابات، فقد سبق متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).

ووفقا لممثلي منظمة الصحة العالمية، فإن المشكلة تكمن في أن عدداً متزايداً من الناس في العالم يطورون شكلا مقاوما من السل فلا يستجيب المرض للريفامبيسين، وهو العقار الرئيسي المضاد للعدوى.

وكما حذر خبراء منظمة الصحة العالمية، أن كل رابع من سكان الأرض هو ناقل محتمل للإصابة بالسل.