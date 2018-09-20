"سامسونغ" تطلق "وحش" الكاميرات الثلاث (صور وفيديو)

أطلقت "سامسونغ"، بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، هاتفها الجديد "غلاكسي أيه 7"، والذي يتمتع بعدد كبير من الميزات الجديدة الاستثنائية، أبرزها تزويده بـ3 كاميرات خلفية.
وتتيح تقنية الكاميرا الجديدة إمكانيات متميزة لتحسين المشاهد والتصوير بصورة ذكية، حيث يمكنها تحديد الجسم المراد تصويره، وضبط درجات التباين والسطوع والألوان بصورة آلية، لتخرج الصورة على أفضل حالاتها.
كما أن الكاميرات الثلاث يمكنها أن تدمج البيكسلات مع بعضها البعض للحصول على أفضل صورة ممكنة، في ظروف الإضاءة المنخفضة والطقس السيئة.
وتم دعم هاتف "غلاكسي أيه 7" بشاشة بقياس 6 بوصات من نوع "سوبر أموليد" بدقة عرض 2220×1080 بيكسل.
Samsung's Galaxy A7 sports the company's first triple camera https://t.co/U9XSwbUAQh pic.twitter.com/M6qpdlRxuS— CNET (@CNET) September 20, 2018
كما تم تزويد هاتف "سامسونغ" الأحدث بمعالج خارق ثماني النواة بسرعة 2.2 غيغاهرتز، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعتي 4 و6 غيغابايت، وسعتي تخزين داخية64 و128 غيغابايت، وبطارية بقدرة 3300 ميللي أمبير في الساعة.
#Samsung Galaxy A7 all specs 2018 with triple camera #SamsungA72018 pic.twitter.com/VmebgZA1wD— duggtech@gmail.com (@TechNavvi) September 20, 2018
ومن المقرر أن يتم إطلاق هاتف "سامسونغ غلاكسي أيه 7" بأربع ألوان، هي: الأزرق والأسود والذهبي والوردي.
ولم تكشف الشركة الكورية الجنوبية عن السعر المتوقع أن يتم طرح "غلاكسي أيه 7" به حتى الآن، فيما ستبدأ عمليات بيعه هذا الخريف.
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