تسجيل
10:17 21 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    تجمع النجوم في سحابة ماجلان الصغرى

    "بيومين كوكبين"..قمر"ناسا" الجديد يكتشف كوكبين جديدين يشبهان الأرض

    © ESA/Hubble & NASA
    علوم
    انسخ الرابط
    0 10

    اكتشف قمر صناعي جديد تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كوكبا ثانيا خارج نظامنا الشمسي ويشبه بتركيبته الأرض، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للوكالة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

    الكوكب الجديد الذي تم اكتشافه، أكبر بقليل من حجم الأرض، كما ويدور هذا الكوكب حول نجم قزم يعرف باسم "LHS 3844" من الدرجة "М"، ويبعد 49 سنة ضوئية عن الأرض.

    وقام القمر الجديد باكتشاف كوكب شبيه للأرض أول مرة منذ يومين، وأطلق عليه اسم "الأرض الفائقة"، ويدور حول نجم يعرف باسم "Pi Table"، الذي يبعد حوالي 60 سنة ضوئية عن الأرض.

    وبحسب "ناسا"، فإنه تم العثور على مجموعة من الغازات التي توحي بوجود المياه هناك.

    يذكر بأن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كانت أطلقت، في أبريل/نيسان، قمرا صناعيا يعرف باسم "Transiting Exoplanet Survey Satellite" أو "TESS"، والذي يعرف بـ" صائد الكواكب".

    في خطوة نحو اكتشاف كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، ويهدف "TESS" الى اكتشاف حوالي 200 ألف نجم في المنطقة الشمسية.

    كما سيقوم القمر الذي يتحرك بمسار بيضوي الشكل على مسح الفضاء الخارجي لمدة عامين، من خلال مراقبة النجوم، كما سيتم نقل البيانات في الفترة التي يصبح فيها قريبا من الأرض.

    وبحسب "ناسا"، فإن القمر الجديد سيقوم بتغطية السماء بشكل كامل، وبمساحة تزيد عن 360 مرة من تلك التي يغطيها التلسكوب الفضائي " كبلر".

    يشار إلى أن العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث من حول العالم قد شاركت في إنتاج وتصنيع وتصميم هذا القمر الجديد.

    انظر أيضا:

    "ناسا" تسجل رقما قياسيا للحرائق على سطح الأرض
    "ناسا" تعيد إحياء اكتشاف القمر بعد عثورها على الماء
    "ناسا" تعترف بوجود الكائنات الفضائية وتقدم فيديو دليلا على ذلك
    الكلمات الدلالية:
    قمر صناعي, الأرض, ناسا, كوكب, اكتشاف, أمريكا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    السعودية أبرار أبو عبدالله قبل الغطس في عمق مياه شاطئ نصف القمر بمدينة الظهران، المملكة العربية السعودية
    حوريات البحر الأحمر...نادي الغوص النسائي السعودي
    ترامب يسمي أكبر غلطة في تاريخ أمريكا
    ترامب يسمي "أكبر غلطة" في تاريخ أمريكا
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك