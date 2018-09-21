"بيومين كوكبين"..قمر"ناسا" الجديد يكتشف كوكبين جديدين يشبهان الأرض

اكتشف قمر صناعي جديد تابع لوكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، كوكبا ثانيا خارج نظامنا الشمسي ويشبه بتركيبته الأرض، بحسب ما نشر الموقع الرسمي للوكالة على منصة التواصل الاجتماعي "تويتر".

الكوكب الجديد الذي تم اكتشافه، أكبر بقليل من حجم الأرض، كما ويدور هذا الكوكب حول نجم قزم يعرف باسم "LHS 3844" من الدرجة "М"، ويبعد 49 سنة ضوئية عن الأرض.

وقام القمر الجديد باكتشاف كوكب شبيه للأرض أول مرة منذ يومين، وأطلق عليه اسم "الأرض الفائقة"، ويدور حول نجم يعرف باسم "Pi Table"، الذي يبعد حوالي 60 سنة ضوئية عن الأرض.

The @NASA_TESS team is excited to announce the mission's first candidate planet — a super-Earth around the bright star Pi Mensae, nearly 60 light-years away. The planet orbits every 6.3 days. The discovery is now being reviewed by other scientists to validate it. Stay tuned! — NASA_TESS (@NASA_TESS) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وبحسب "ناسا"، فإنه تم العثور على مجموعة من الغازات التي توحي بوجود المياه هناك.

يذكر بأن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" كانت أطلقت، في أبريل/نيسان، قمرا صناعيا يعرف باسم "Transiting Exoplanet Survey Satellite" أو "TESS"، والذي يعرف بـ" صائد الكواكب".

في خطوة نحو اكتشاف كواكب خارج مجموعتنا الشمسية، ويهدف "TESS" الى اكتشاف حوالي 200 ألف نجم في المنطقة الشمسية.

كما سيقوم القمر الذي يتحرك بمسار بيضوي الشكل على مسح الفضاء الخارجي لمدة عامين، من خلال مراقبة النجوم، كما سيتم نقل البيانات في الفترة التي يصبح فيها قريبا من الأرض.

وبحسب "ناسا"، فإن القمر الجديد سيقوم بتغطية السماء بشكل كامل، وبمساحة تزيد عن 360 مرة من تلك التي يغطيها التلسكوب الفضائي " كبلر".

يشار إلى أن العديد من الجامعات ومراكز الأبحاث من حول العالم قد شاركت في إنتاج وتصنيع وتصميم هذا القمر الجديد.