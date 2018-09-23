خبير أمريكي: 5 أشياء عليك فعلها حال الإصابة بالسرطان

قام طبيب وعالم أمريكي مشهور مارك هايمان مدونة، حول ما يجب فعله إذا كنت مصابا بالسرطان.

ويشرح الطبيب كيفية التعامل مع السرطان من منظور الطب الوظيفي ، حيث يمكِن هذا النوع من الطب، الأخصائيين والمرضى من العمل معاً للقضاء على أسباب المرض ، من جذوره.

تعطي عينات للتحليل الوراثي ، ويخبرك الأطباء بالأمراض المزمنة التي تميل إليها ، وما يجب عليك فعله لتفاديها.

وأشار الطبيب، أن هناك خمسة أشياء سيفعلها إذا أصيب بالسرطان:

1. الامتناع من أكل السكر: السكر يغذي الخلايا السرطانية ويعزز نموها، فيأكل الأمريكي العادي، مثلا، 69 كيلوغرامًا من السكر و 66 كيلوغراما من الدقيق سنويا، نفس الشيء يحدث لبقية العالم، حيث يعاني 1.7 مليار شخص من السمنة.

2. إلغاء منتجات غير مناسبة لك من النظام الغذائي: ففي دراسة كبيرة نشرت في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، تبين أن حوالي 35 ٪ من الأمريكيين يعانون من فرط الحساسية للغلوتين، فإذا أكل هؤلاء الخبز كل يوم، فسوف يموتون عاجلا أم آجلا إما من مرض السرطان أو من أمراض القلب، استمعوا إلى أنفسكم وألغوا الطعام الذي تشعر بالسوء بعده.

© Sputnik . Sergey Malgavko العلماء يبتكرون دواء يقتل السرطان بالكامل

3. الانتباه للعمليات الاتهابية في الجسم: فالاتهاب هو السبيل مباشر لتطور جميع الأمراض المزمنة الخطيرة، بما في ذلك السرطان، وعادة ما تبدأ عند تطور مقاومة الإنسولين، وأمراض المناعة الذاتية أو الحساسية.

فإذا كنت تشعر بالتعب والاكتئاب، يمكنك الاعتماد على الأطعمة الغنية بالأوميغا 3. أفضل مصادرها هي السمك الأحمر وبذور الكتان. سوف يساعد جسمك على التعامل مع العمليات الالتهابية.

4. الاعتناء بصحة الأمعاء: وما يساعد على إبطاء العمليات الاتهابية في الأمعاء، تناول البروبيوتيك والبريبايوتكس الموجودة في اللبن ومشتقاته، وتحتاج أيضا المغذيات النباتية (التوت)، والكركمين (الواردة في الكركم) وريسفيراترول (الموجودة في النبيذ والعنب).

5. تجنب السموم: المبيدات الحشرية، الفثالات، وثنائي الفينول أ، ومثبطات الحريق، والمعادن الثقيلة (الرصاص والزئبق، في المقام الأول)، كيف تفعل ذلك؟ عليك تجنب المشروبات في معلبات بلاستيكية، وعدم أكل المنتجات شبه المصنعة المعقدة، وتجنب المشي في مراكز المدن الكبرى خصوصا مكان ازدحام حركة المرور.

وأضاف الطبيب: "مهمتك هي عدم الاعتماد على الأطباء فقط، ولكن على نفسك أيضا، ابذل قصارى جهدك لزيادة فرص شفاءك.