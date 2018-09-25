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10:56 25 سبتمبر/ أيلول 2018
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    هاتف آيفون إكس إس

    قبل أيام من إطلاقه... تعرف على قنبلة "هواوي" المدمرة لـ"آيفون إكس إس" الجديد

    © REUTERS / EDGAR SU
    علوم
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    كشفت تقارير صحفية عديدة عن آخر التسريبات المتعلقة بما وصفت بـ"قنبلة" شركة "هواوي" الصينية المرتقبة، والمتوقع أن تدمر منافسيها، وأبرزهم هواتف شركة "آبل" الأحدث "آيفون XS".

    ومن المقرر أن تطلق "هواوي" هاتفها الأحدث "ميت 20 برو"، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذي تصفه الشركة الصينية الرائدة، أنه سيكون أحد أقوى الهواتف الذكية في العالم، وروجت إعلانات عديدة حوله وصف بعضها بأنه سخرية من هواتف "أبل" الحديثة "آيفون XS"، و"آيفون XS Max".

    شركة هواوي
    © REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK
    "هواوي" تسخر من "أبل" وتستفزها بطريقة مبتكرة (صور)
    وأظهرت آخر الصور المسربة، من هاتف "هواوي ميت 20 برو"، والتي نشرها موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص، أنه سيكون مزود بـ3 كاميرات خلفية وفلاش، تم صفهم على شكل مربع.

    كما أن الصورة المسربة أظهرت أن "هواوي ميت 20 برو" سيأتي بـ3 ألوان مختلفة، منها الأسود والأزرق الفيروزي.

    ولا يظهر على الصورة ماسح بصمة الأصبع على ظهر هاتف "هواوي ميت 20 برو"، ما يعني أنه قد يكون في الجهة الأمامية، أو أن الشركة الصينية اعتمدت تقنية جديدة، مثل دمج بصمة الأصبع في الشاشة اللمسية بالكامل.

    وتظهر الصور المسربة أن "هواوي ميت 20 برو" سيأتي بشاشة لمسية "سوبر أموليد" بقياس 6.3 بوصة.

    كما تشير تقارير أخرى أنه سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية قوية تصل قدرتها إلى 4200 ميللي أمبير في الساعة.

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