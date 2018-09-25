قبل أيام من إطلاقه... تعرف على قنبلة "هواوي" المدمرة لـ"آيفون إكس إس" الجديد

كشفت تقارير صحفية عديدة عن آخر التسريبات المتعلقة بما وصفت بـ"قنبلة" شركة "هواوي" الصينية المرتقبة، والمتوقع أن تدمر منافسيها، وأبرزهم هواتف شركة "آبل" الأحدث "آيفون XS".

ومن المقرر أن تطلق "هواوي" هاتفها الأحدث "ميت 20 برو"، خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل، والذي تصفه الشركة الصينية الرائدة، أنه سيكون أحد أقوى الهواتف الذكية في العالم، وروجت إعلانات عديدة حوله وصف بعضها بأنه سخرية من هواتف "أبل" الحديثة "آيفون XS"، و"آيفون XS Max".

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK "هواوي" تسخر من "أبل" وتستفزها بطريقة مبتكرة (صور)

كما أن الصورة المسربة أظهرت أن "هواوي ميت 20 برو" سيأتي بـ3 ألوان مختلفة، منها الأسود والأزرق الفيروزي.

ولا يظهر على الصورة ماسح بصمة الأصبع على ظهر هاتف "هواوي ميت 20 برو"، ما يعني أنه قد يكون في الجهة الأمامية، أو أن الشركة الصينية اعتمدت تقنية جديدة، مثل دمج بصمة الأصبع في الشاشة اللمسية بالكامل.

وتظهر الصور المسربة أن "هواوي ميت 20 برو" سيأتي بشاشة لمسية "سوبر أموليد" بقياس 6.3 بوصة.

Here’s our best look at at Huawei’s Mate 20 Pro yet https://t.co/jL3zBLQGll pic.twitter.com/l3s8hSyzg0 — Hala Bughazi (@HalaBughazi) September 24, 2018

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كما تشير تقارير أخرى أنه سيتم دعمه بذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت، وبطارية قوية تصل قدرتها إلى 4200 ميللي أمبير في الساعة.

Huawei Mate 20 Pro with Leica triple rear cameras surface in Twilight, Blue and Black colors https://t.co/L218Bm9d7p pic.twitter.com/XIlYFOop4H — FoneArena Mobile (@FoneArena) September 25, 2018

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