قبل أيام من مؤتمر الخميس... 5 مفاجآت لم تتخيلها ستجدها في "سامسونغ غلاكسي إس 10"

كشفت تقارير إخبارية عما وصفته بـ"المفاجآت الست" التي لم يتخيل مستخدمو الهواتف الذكية وجودها، وستظهر للمرة الأولى في هاتف شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية الأحدث "غلاكسي إس 10".

ومن المقرر أن تفرج "سامسونغ" رسميا عن هاتفها "غلاكسي إس 10" في مؤتمر صحفي عالمي، يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول.

© AP Photo / Richard Drew تسريبات تكشف عن مفاجأة "سامسونغ" في هاتفها الجديد

وقال موقع " بي جي آر " التقني المتخصص، إن هاتف "غلاكسي إس 10" يحتوي على 6 مفاجآت جديدة غير مسبوقة.

— مستشعر جديد للبصمة:

ستغير "سامسونغ" من موقع مستشعر بصمات الأصابع في "غلاكسي إس 10"، وستدمجه في شاشة العرض، ما يوفر مساحة، ويجعل شكل الهاتف أخف وأجمل.

— سيتم دعم "غلاكسي إس 10" لأول مرة بـ5 كاميرات دفعة واحدة، ثلاث كاميرات بجانب الفلاش في الجهة الخلفية، وكاميراتين في الجهة الأمامية، ما يوفر إمكانيات تصوير هائلة.

— سيتم طرح "غلاكسي إس 10" بثلاث طرازات، أحدها سيكون مسطحا واقتصادي بصورة كبيرة.

Galaxy S10



SM-G970 5.8 flat display

SM-G973 5.8 edge display

SM-G975 6.44 edge display — Ice universe (@UniverseIce) September 21, 2018

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— سيكون حجم شاشة "غلاكسي إس 10" السوبر أموليد المنحنية 5.8 بوصة، أما شاشة "غلاكسي إس 10 بلس" سيكون 6.44 بوصة، فيما سيكون الطراز الثالث بتصميم مسطح اقتصادي.

— ستدعم نموذجين من هواتف "غلاكسي إس 10" شبكات الجيل الرابع "LTE"، فيما سيتم دعم نسخة "غلاكسي إس 10 بلس" بتقنية الجيل الخامس.