قبل أيام من مؤتمر الخميس... 5 مفاجآت لم تتخيلها ستجدها في "سامسونغ غلاكسي إس 10"

ومن المقرر أن تفرج "سامسونغ" رسميا عن هاتفها "غلاكسي إس 10" في مؤتمر صحفي عالمي، يوم الخميس الموافق 11 أكتوبر/تشرين الأول.
— مستشعر جديد للبصمة:
ستغير "سامسونغ" من موقع مستشعر بصمات الأصابع في "غلاكسي إس 10"، وستدمجه في شاشة العرض، ما يوفر مساحة، ويجعل شكل الهاتف أخف وأجمل.
— سيتم دعم "غلاكسي إس 10" لأول مرة بـ5 كاميرات دفعة واحدة، ثلاث كاميرات بجانب الفلاش في الجهة الخلفية، وكاميراتين في الجهة الأمامية، ما يوفر إمكانيات تصوير هائلة.
— سيتم طرح "غلاكسي إس 10" بثلاث طرازات، أحدها سيكون مسطحا واقتصادي بصورة كبيرة.
Galaxy S10— Ice universe (@UniverseIce) September 21, 2018
SM-G970 5.8 flat display
SM-G973 5.8 edge display
SM-G975 6.44 edge display
— سيكون حجم شاشة "غلاكسي إس 10" السوبر أموليد المنحنية 5.8 بوصة، أما شاشة "غلاكسي إس 10 بلس" سيكون 6.44 بوصة، فيما سيكون الطراز الثالث بتصميم مسطح اقتصادي.
— ستدعم نموذجين من هواتف "غلاكسي إس 10" شبكات الجيل الرابع "LTE"، فيما سيتم دعم نسخة "غلاكسي إس 10 بلس" بتقنية الجيل الخامس.
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