الكاكاو مصدر جديد لفيتامين يحتاجه الإنسان

توصل علماء من جامعة هاله فيتنبرغ ومعهد ماكس روبنر، إلى اكتشاف مصدر جديد لفيتامين "D2"والذي يمكن الحصول عليه من الكاكاو.

فبحسب العلماء الذين أشرفوا على الدراسة، فإن الكاكاو يعتبر مصدرا غير مباشر للحصول على هذا النوع من الفيتامينات، بحسب ما نقل موقع "eurekalert".

حيث قام العلماء بتجفبف حبوب الكاكاو تحت أشعة الشمس ليتمكنوا من استخلاص هذا الفيتامين.

وأكد العلماء بأن العديد من منتجات الكاكاو، كزبدة الكاكاو و الشوكولاته الداكنة، تحتوي على أكبر كمية من الفيتامينات، بينما تحتوي الشوكولاته البيضاء على كميات أقل.

ويعتبر الفيتامين "D" أحد الفيتامينات الهامة لجسم الإنسان، حيث يؤدي نقصه لأمراض في الجهاز التنفسي والكساح وترقق العظام.

وكان علماء في جامعة لوما ليندا الأمريكية قد توصلوا، في وقت سابق، إلى أن استخدام الشوكولاته الداكنة ذات النسبة العالية من الكاكاو تحسن مناعة الجسم البشري وتزيد من نشاط الدماغ.