العلماء يفصحون عن أفضل الحميات الغذائية لفقدان الوزن

أفصح علماء من جامعة أكسفورد بعد بحوث علمية عن أفضل الحميات الغذائية لفقدان الوزن التي تتضمن بعض الكوكتيلات والشوروبات.

وأضاف العلماء أنه يجب على الأشخاص مراقبة نظامهم الغذائي، وعدم استهلاك أكثر من 810 سعرات حرارية في اليوم.

ولاحظ العلماء انخفاضًا كبيرًا في الوزن بسبب الحمية الغذائية منخفضة السعرات الحرارية، التي تتضمن الكوكتيلات الخفيفة والشوروبات التي لا تحتوي على دهون وسعرات حرارية كبيرة، كما أنها تساعد على الحفاظ على وزن الجسم الطبيعي، وفق موقع " وان ".

ووفقا للقائمين على الدراسة، فإن استخدام ما لا يزيد عن 810 سعرات حرارية في اليوم، يؤدي إلى فقدان وزن في بضع مرات أسرع من أولئك الذين يتبعون حمية غذائية أخرى، حيث يمكن للشخص التخلص من 11 كغ على مدار السنة.

وتابع العلماء، الأشخاص بعد مرور بعض الوقت على نهاية الحمية لمعرفة ما إذا كان الوزن الذي خسروه قد عاد، حيث كانت النتائج جيدة إلى حد كبير، وكان أغلبية الأشخاص المشاركين في الدراسة حافظوا على وزنهم الجديد.

وأكد العلماء أن هذه الحمية تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والسكتات الدماغية.