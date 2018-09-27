علماء الآثار يكتشفون توأم "ستونهنج" في إسبانيا (صورة)

وجدت مجموعة من العلماء الإسبان، آثارا حجرية شبيهة بـ"ستونهنج" في مدينة طليطلة في إسبانيا.

ولم يعلم بعد تاريخ النصب التذكاري المؤلف من الصخور الضخمة، التي يبلغ عمرها خمسة آلاف سنة تقريبا، ويشبه هيكله هيكل " ستونهنج "، الذي يبقى الغرض من بنائه مجهولا حتى الآن، بحسب ما نقله موقع " إسبانيا بالروسي

وتم اكتشاف النصب على أرض مساحتها 107 هكتارات يمر بمنتصفه طريق سريع، الذي يصل بين منطقتين "توتنيس" و"بولجار".

ووفقا للسكان المحليين، فإن هذه الأراضي لم تزرع أبدا أي محاصيل خضر أو حبوب أو غيرها، وفي أفضل الأحوال كانت تستخدم كمأوى للصيادين في المطر.

وفي الوقت الحالي افتتحت السلطات المحلية في المنطقة متحفا للحفريات والآثار.