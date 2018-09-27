علماء الآثار يكتشفون توأم "ستونهنج" في إسبانيا (صورة)

وتم اكتشاف النصب على أرض مساحتها 107 هكتارات يمر بمنتصفه طريق سريع، الذي يصل بين منطقتين "توتنيس" و"بولجار".
ووفقا للسكان المحليين، فإن هذه الأراضي لم تزرع أبدا أي محاصيل خضر أو حبوب أو غيرها، وفي أفضل الأحوال كانت تستخدم كمأوى للصيادين في المطر.
Археологи обнаружили в провинции Толедо «испанский Стоунхендж» https://t.co/2VoWpxZ4Ge pic.twitter.com/VNJHPeXUHC— Испания по-русски (@EspanarusaCom) September 26, 2018
وفي الوقت الحالي افتتحت السلطات المحلية في المنطقة متحفا للحفريات والآثار.
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