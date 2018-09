الخروج التلقائي... ماذا يحدث في "فيسبوك"

وأشار عدد كبير من المستخدمين في دول عربية وأوروبية إلى مواجهتهم تلك المشكلة، من دون أن يدروا سببها، وهو ما جعل البعض يتحدث عن أنها قد تكون محاولة "خبيثة" من هاكرز لاختراق حساباتهم على "فيسبوك".

© AFP 2018 / Josh Edelson هاكر: سيتم حذف صفحة مارك زوكربيرغ على فيسبوك بعد يومين

وظهرت لدى العديد من المستخدمين رسالة على فيسبوك : "Session expired please log in again".

ولم يصدر أي تعليق رسمي من "فيسبوك" على تلك الرسالة، أو سببها.

لكن تقارير صحفية عالمية، عزت ذلك إلى أنه ضمن إجراءات "فيسبوك"، من أجل محاربة الحسابات الوهمية والمزيفة.

فيما تحدثت تقارير أخرى أنه قد يكون ضمن الإجراءات المتعلقة بإعلان "فيسبوك" طرحها تحديثا لتطبيق "ماسنجر" الخاص بها، الذي تضمن تقنيات جديدة عديدة، مثل إمكانية تحريك موقع الكاميرا، وتغيير زر الدردشة إلى أعلى يمين الشاشة.

يذكر أن أحد القراصنة (الهاكرز) هدد بحذف حساب مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة بلومبرغ أن هاكر تايواني يدعى تشانغ تشي- يوان أعلن عبر صفحته على فيسبوك أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد القادم على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرغ في بث حي أمام آلاف المتابعين.