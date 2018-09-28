"فيسبوك" تعلن اختراق 50 مليون حساب لديها

أعلنت شبكة التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك"، اليوم الجمعة، عن اختراق نحو 50 مليون حساب تابع لها على منصة "فيسبوك".

وقالت "فيسبوك" في بيان رسمي نشرته على مدونتها إن فريق الهندسة التابع لها اكتشف يوم 25 سبتمبر/ أيلول، مشكلة أمنية أثرت على ما يقرب من 50 مليون حساب تابع لها.

© REUTERS / Dado Ruvic الخروج التلقائي... ماذا يحدث في "فيسبوك"

وتابعت "فيسبوك تواصل التحقيق في الأمر، والتحقيقات في مراحلها الأولية وقد تأخذ مزيدا من الوقت، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد أية جهة يثبت تورطها في عملية الاختراق".

وأوضحت "فيسبوك" أنها ليست على علم إذا كانت الجهات المخترقة تمكنت من الوصول إلى المعلومات الخاصة أو البنكية الخاصة بالمستخدمين وأساءت استخدامها.

كما أن "فيسبوك" أشارت إلى أنها لا تعرف من وراء تلك الهجمات أو المصدر التي خرجت منه حتى الآن.

لكن "فيسبوك"، أشارت إلى أنها عثرت على المزيد من الحسابات المتأثرة بعملية الاختراق، وقامت بضبط رموزها، وهذا ما جعل بعض الحسابات تطلب من المستخدمين إدخال كلمة المرور مرة أخرى.

وكان مستخدمو شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد فوجئوا صباح اليوم الجمعة، بخروج تلقائي لحساباتهم على الشبكة فاضطروا إلى كتابة كلمة السر من جديد لتسجيل دخول مرة أخرى.

وأشار عدد كبير من المستخدمين في دول عربية وأوروبية إلى مواجهتهم تلك المشكلة، من دون أن يعلموا سببها، وهو ما جعل البعض يتحدث عن أنها قد تكون محاولة "خبيثة" من هاكرز لاختراق حساباتهم على "فيسبوك".

يذكر أن أحد القراصنة (الهاكرز) هدد بحذف حساب مارك زوكربيرغ، مؤسس "فيسبوك"، من الموقع ذاته يوم الأحد المقبل.

وذكرت شبكة بلومبرغ أن هاكر تايواني يدعى تشانغ تشي- يوان أعلن عبر صفحته على فيسبوك أنه سيحذف حساب مؤسس الموقع يوم الأحد القادم على مرأى ومسمع من الجميع، إذ يعتزم إذاعة عملية القرصنة على حساب زوكربيرغ في بث حي أمام آلاف المتابعين.