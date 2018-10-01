"غوغل" تحذر مستخدمي "جيميل": انتهت المهلة

وأوضحت "غوغل" لمستخدمي "gmail" أن المهلة المؤقتة الممنوحة من أجل استخدام التصميم القديمة "الكلاسيكي" للبريد الإلكتروني، "انتهت" بصورة كاملة، ولا يمكن العودة لها مطلقا.

وكانت " غوغل " أطلقت، في شهر أبريل/نيسان، الماضي تصميمها الجديد لبريد "جيميل"، والذي يحتوي على تصميم جديد، يقدم خدمات ذكية عديدة، وصفت بأنها ستكون بديلة عن تطبيق" إنبوكس"، الذي سبق وطرحته "غوغل" قبل أن تقرر إلغائه لتركيز جميع المهام الذكية الجديدة في تطبيقها الرئيسي.

ومنحت منذ تلك الفترة "غوغل" مهلة إلى مستخدمي "gmail" للانتقال إلى النسخة الأحدث، وتنتهي تلك المهلة، اليوم الاثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول.

أبرز المزايا الذكية الجديدة على "gmail" هو إمكانية حذف أي رسالة بصورة أوتوماتيكية "ذاتية" من دون تدخل من صاحبها.

Sometimes a gentle nudge is all it takes to answer an email. See how we can help you prioritize messages, reply faster, work offline & more → https://t.co/RXxXiGJi5t pic.twitter.com/4elzB4OuQc — Gmail (@gmail) September 12, 2018

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أما الخاصية الثانية، التي وصفت بـ"الثورية"، هي توفير "gmail" ما يطلق عليه بـ"الوضع السري"، الذي يسمح بإرسال واستقبال رسائل البريد الإلكتروني بصورة "سرية" من دون إطلاع أي خوادم خارجية أو أي طرف ثالث عليها.