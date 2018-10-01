تسريبات تكشف عن هاتف "المتعة" من "هواوي"... إمكانيات خرافية

ولكن التسريبات أشارت إلى أن تلك ليست هي مفاجأة "هواوي" الوحيدة، بل من المنتظر أن يشهد مؤتمرها العالمي، مفاجآت أقوى بكثير.
ولعل أبرز تلك التقنيات، هو تمتعه بشاشة لمسية كبيرة LCD بقياس 6.5 بوصة، بدقة 2340×1080 بيكسل..
كما أن "هواوي إنجوي 9 بلس" سيتمتع بمعالج خارق من نوع "كيرين 710"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.
وسيتم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميغابيكسل، والأخرى 2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة، أحدها بدقة 16 ميغابيكسل والأخرى بدقة 2 ميغابيكسل، ما يجعله مثاليا في التقاط الصور العادية والسيلفي.
Huawei Enjoy 9 Plus with 6.5-inch Display, 4,000mAh Battery, Dual Rear and Front Cameras Leaked…https://t.co/gDdnN0c6xx#HuaweiEnjoy9Plus #Huawei pic.twitter.com/zBnw8cIIwJ— TechCarving (@techcarving) October 1, 2018
كما دعمت "هواوي" هاتفها الجديد، ببطارية ذات قدرات قوية تصل إلى 4000 ميللي أمبير في الساعة، لكن لم يتم الإعلان بعد عن السعر المتوقع طرح "هواوي إنجوي 9 بلس" به.
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