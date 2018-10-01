تسريبات تكشف عن هاتف "المتعة" من "هواوي"... إمكانيات خرافية

كشفت تقارير صحفية مسربة عما وصف بأنه سيكون هاتف "المتعة" من شركة "هواوي" الصينية الرائدة، والذي سيأتي بإمكانيات خرافية غير معتادة.

ولكن التسريبات أشارت إلى أن تلك ليست هي مفاجأة "هواوي" الوحيدة، بل من المنتظر أن يشهد مؤتمرها العالمي، مفاجآت أقوى بكثير.

ونشرت موقع " فون آرينا " التقني المتخصص، التقارير المسربة، حول مواصفات هاتف "هواوي إنجوي 9 بلس"، والذي يتضمن إمكانيات وتقنيات رائعة.

ولعل أبرز تلك التقنيات، هو تمتعه بشاشة لمسية كبيرة LCD بقياس 6.5 بوصة، بدقة 2340×1080 بيكسل..

كما أن "هواوي إنجوي 9 بلس" سيتمتع بمعالج خارق من نوع "كيرين 710"، وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 6 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

وسيتم تزويد الهاتف بكاميرا خلفية مزدوجة، أحدها بدقة 13 ميغابيكسل، والأخرى 2 ميغابيكسل، وكاميرا أمامية مزدوجة، أحدها بدقة 16 ميغابيكسل والأخرى بدقة 2 ميغابيكسل، ما يجعله مثاليا في التقاط الصور العادية والسيلفي.

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كما دعمت "هواوي" هاتفها الجديد، ببطارية ذات قدرات قوية تصل إلى 4000 ميللي أمبير في الساعة، لكن لم يتم الإعلان بعد عن السعر المتوقع طرح "هواوي إنجوي 9 بلس" به.