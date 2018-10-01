آخر أيام الكرة الأرضية... متى يفنى الكون

يعتقد العلماء أن الكون تكون منذ حوالي 140 مليار سنة، وربما يكف عن الوجود نتيجة انفجار عظيم.

© Photo / NASA مرصد "هابل" يكشف أشياء غريبة جديدة في معدل سرعة توسع الكون

أجرى فريق دولي من العلماء دراسة وجد فيها، أن الكون سوف يتواجد لمدة 150 مليار سنة، أي أكثر بكثير من سنه التقريبي الذي يبلغ 13.8 مليار سنة.

ونشر الأخصائيون دراسة على موقع "arXiv.org"، عبروا فيها عن مثل هذه الاستنتاجات بعد مراقبة 10 ملايين مجرة، بوساطة كاميرا Hyper Suprime-Cam وتلسكوب Subaru، كما جاء على موقع "أساهي شيمبون".

وتمكن الباحثون من تتبع توزع المادة المظلمة والطاقة، التي تشكل أكثر من 95 ٪ من كتلة الكون المرصود، وقدر العلماء معدل سرعة توسع الكون، ولاحظوا، أنها أبطأ بكثير مما كان يعتقد سابقا.

ويحاول العلماء كشف فناء الكون المحتمل، ووفقا لدراسات مختلفة، فإن العالم المرصود سيبقى موجودا من 22 مليار إلى 150 مليار سنة وسوف ينتهي وجوده نتيجة انفجار عظيم.