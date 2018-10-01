ماذا يحدث إن تناولت العفن

يتم إطلاق اسم العفن على أنواع مختلفة من الفطور التي تشكل أجساما صغيرة يمكن رؤيتها بالعين المجردة. ويمكن مشاهدة العفن الفطري في العديد من الأماكن، حيث تتواجد مستعمراته في الأماكن الرطبة والدافئة وعلى الأغذية.

والعديد من الأشخاص يتساءلون عن ماذا سوف يحدث للجسم في حال تناول العفن ، هل هو خطر على جسم الإنسان؟ من المعروف أن مستعمرات العفن تقضي على المواد التي تظهر عليها، ولكن إذا قام الشخص بأكل فطيرة تحتوي على العفن، فإنه على الأرجح، لن يحدث لك أي شيئ، وفق موقع " naked-science ".

ومع ذلك، فإنه لا يمكن الجزم بما سيحدث، لأن بعض الناس قد يكون لديهم حساسية من العفن. كما تحتوي بعض أنواع العفن على بعض الفطريات التي قد تكون ضارة للإنسان. وينصح الأطباء بعدم المخاطرة وتناول الطعام العفن.