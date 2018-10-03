"آبل" تعترف بـ"الفضيحة"... "آيفون" يواجه أخطر مشكلة منذ 5 سنوات

"فضيحة وضربة لم تتلقاها شركة آبل منذ 5 سنوات تقريبا"، هذا ما وصفت به تقارير إخبارية عديدة، المشاكل التي يواجهها هاتفا "آيفون XS"، و"آيفون XS Max".

واعترفت شركة "آبل" الأمريكية، بمواجهة هاتفيها "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، مشاكل خطيرة، بحسب ما نقلته مجلة "فوربس" الأمريكية.

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن تلك المشاكل، ربما تؤثر على مبيعات الهاتفين الجديدين، بصورة كبيرة.

ما عزز وجود تلك المشاكل، هو اقترانها بمشاكل إضافية، ظهرت في التحديث الجديد لنظام التشغيل "آي أو إس 12".

وجاءت أبرز المشاكل التي ظهرت في هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، على النحو التالي:

— توقف تقنية "البلوتوث" عن العمل، بمجرد حصولهما على ترقية نظام تشغيل "آي أو إس 12".

— توقف وانهيار عدد من تطبيقات التواصل الاجتماعي على الهاتفين.

— استنزاف بطارية "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، بصورة أكبر من المتوقع.

— ظهور "الخط الأخضر" في بعض شاشات "آيفون XS"، و"آيفون XS Max".

— إعادة تشغيل الهاتفين بصورة تلقائية عند محاولة أخذ لقطات من الشاشة "سكرين شوتس" (Screensots).

— بطء الاتصال بالإنترنت عبر بيانات الهاتف بصورة ملحوظة على الهاتفين، وعمله بصورة جيدة مع الإنترنت اللاسلكي (واي فاي).

من جانبها، وعدت شركة "آبل" بإصلاح معظم العيوب، التي طرحها مستخدمي هاتفي "آيفون XS"، و"آيفون XS Max"، بصورة كبيرة، خلال تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس 12"، أو عن طريق استبدال بعض الهواتف التي تعاني من عيوب تصنيع.