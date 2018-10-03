بعد أيام من القرصنة على "فيسبوك"... عطل مفاجئ يضرب "إنستغرام"

واجه تطبيق التراسل المصور الشهير "إنستغرام، والمملوك لشركة "فيسبوك"، صباح اليوم الأربعاء 3 أكتوبر/تشرين الأول، عطلا مفاجئا.

وأشارت وكالة "رويترز"، وتقارير صحفية عديدة، إلى أن عددا كبيرا من مستخدمي "إنستغرام" لم يتمكنوا من فتح حساباتهم على "إنستغرام" سواء في التطبيق المخصص للهواتف الذكية أو نسخة "سطح المكتب".

© REUTERS / Dado Ruvic "فيسبوك" تعلن اختراق 50 مليون حساب لديها

وأوضحت التقارير أن الموقع أصابه عطل تام في معظم دول العالم، بما في ذلك مدن لندن، وسان فرنسيسكو وسنغافورة، وموسكو، والأردن ومصر، ومدن عديدة في الشرق الأوسط.

وقالت "رويترز" إن إدارتي "فيسبوك" و"إنستغرام" رفضتا التعقيب أو الرد على الاستفسارات المتعلقة بهذا العطل المفاجئ.

والإعلان عن هذا العطل جاء بعد أيام من اعتراف وإقرار "فيسبوك"، بتعرض موقعها للتواصل "فيسبوك" للقرصنة من قبل هاكرز، واختراق أكثر من 50 مليون حساب لديها ووصول القراصنة للبيانات الشخصية والبنكية للمستخدمين.

كما أن "فيسبوك" أعلنت أيضا قبل أيام تعيين آدم موسيري، مديرا تنفيذيا لـ"إنستغرام"، عقب قرار مؤسسيه، كيفين سيستروم ومايك كريغر، الرحيل عن إدارة الموقع، اعتراضا على سياسات "فيسبوك".

Instagram has stopped working https://t.co/HD3kEW7pUT — The Independent (@Independent) October 3, 2018

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وأسس موقع "إنستغرام" عام 2010، واشترته "فيسبوك" في 2012 مقابل مليار دولار، حين كان يستخدم "إنستغرام" 31 مليون شخص، ومنذ ذلك الحين ازداد هذا العدد ليتجاوز المليار مستخدم حول العالم.