الغواصة المسيرة "فيتياز" ستبث فيديو مباشرا من أعمق نقطة على سطح الأرض

يخطط أن تُرسل الغواصة المسيرة الروسية "فيتياز" في خريف عام 2019 لدراسة خندق ماريانا في المحيط الهادئ.

وأعلن مدير مجموعة مشاريع مؤسسة البحوث الواعدة، فيكتور ليتفينينكو، لوكالة "سبوتنيك" أنه يخطط لإرسال الغواصة المسيرة "فيتياز" في خريف عام 2019 لدراسة خندق ماريانا وأنها ستبث فيديو مباشر من عمق 11 ألف متر.

© Photo / Pixabay العثور على مواد محظورة في أعمق نقطة بالمحيط

وقال المدير: "نحن نسعى جاهدين لنقل صورة مباشرة. ويفترض أن تتكون فيتياز من جهازين: محطة رئيسية على شكل قطرة وحولها يعمل الجهاز. وسيتم نقل المعلومات المعلومات عبر المحطة الرئيسية التي في الجهاز الأخر على مسافة 150 كيلومترا. ونأمل أن نقوم ببث فيديو مباشر من هاوية خندق ماريانا.

وتجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى الغواصة "فيتياز" المناورة، يخطط إنزال محطة إلى قاع خندق ماريانا. وستقوم بوضع خريطة للقاع والبحث عن الأجسام وتحديها وجمع البيانات الهيدرولوجية والصور والفيديو وأخذ العينات.

وخندق مريانا هو أعمق نقطة على سطح الأرض يقع في غرب المحيط الهادي شرق جزر ماريانا الشمالية.