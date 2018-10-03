عرض أول كبسولة لنقل المسافرين في العالم (فيديو)

قدمت شركة "Hyperloop Transportation Technologies (HTT)" يوم أمس الثلاثاء، أول تصميم لكبسولة سفر تعرف باسم "Hyperloop" من نوعها في العالم، وتم عرضها في مركز أبحاث الشركة الواقع في مقاطعة كاديز الإسبانية.

الكبسولة التي يصل طولها لـ30 مترا وتزن حوالي 5 أطنان، ستتمكن من نقل 28 إلى 40 راكبا بسرعة تصل لـ1200 كيلومتر في الساعة.

وتم بناء الكبسولة بالتعاون بين شركتي "HTT" وشركة "Airtificial" الإسبانية للتكنولوجيا الفائقة، والتي تتخصص بتطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وسيتم نقل الكبسولة الى مركز أبحاث شركة "HTT" الواقع في تولوز الفرنسية لاختبارها على مسار خاص.

ووقعت العديد من الشركات العاملة في هذا المجال اتفاقيات مع كل من فرنسا وإسبانيا بشأن إنشاء مراكز أبحاث مشتركة لمثل هذه المشاريع التي أخذت تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومات الأوروبية.