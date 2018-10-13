الخروج للفضاء لفحص "الثقب" في جسم "سويوز" مقرر في شهر ديسمبر بعد وصول طاقم آخر

صرح مصدر في مجال الصواريخ والفضاء، اليوم الجمعة، بأن الخروج للفضاء لفحص "الثقب" في جسم "سويوز" مقرر مبدئيا في شهر كانون الأول/ديسمبر، بعد وصول طاقم آخر.

موسكو — سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "الخروج إلى الفضاء المفتوح لدراسة الثقب في السفينة الفضائية "سويوز إم إس-09" قد يتم في شهر كانون الأول/ديسمبر، إذا جرى كل شيء حسب الخطة، عقب وصول طاقم آخر".

© Sputnik . Алексей Филиппов روغوزين ورئيس وكالة "ناسا" أكدا نية تبادل المعلومات حول حادثة مركبة "سويوز"

هذا وكانت " روسكوسموس " قد أعلنت في وقت سابق أنه أثناء إطلاق مركبة الفضاء "سويوز إم إس-10" حدث عطل في الصارخ الحامل من نوع "سويوز إف غي"، ما اضطر طاقم المركبة الفضائية لتنفيذ هبوط اضطراري على بعد 25 كيلومترا من مدينة جيزكازغان في جمهورية كازاخستان.

وأكد رئيس "روسكوسموس"، دميتري روغوزين، أن طاقم "سويوز"، رائدا الفضاء الروسي أليكسي أوفتشينين، والأمريكي نيك هايغ على قيد الحياة، ونفذا عملية الهبوط الاضطراري بنجاح.