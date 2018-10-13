وكالة الفضاء الإماراتية ملتزمة بالعمل مع الشركاء الروس لإعداد روادها

أعلنت وكالة الفضاء الإماراتية، أمس الجمعة، أنها ملتزمة بالعمل المشترك مع الشركاء الروس لإعداد رواد الفضاء الإماراتيين للتحليق إلى الفضاء.

دبي — سبوتنيك. وقال مصدر في وكالة الفضاء الإماراتية لوكالة "سبوتنيك"، خلال حديثه عن آفاق التعاون المستقبلي مع "روسكوسموس" بعد حادث "سويوز": " نحن ملتزمون بالعمل المشترك مع الشركاء الروس للإعداد للتحليق في الفضاء".

© Sputnik . Alexey Filippov رائد فضاء هندي يسافر إلى محطة الفضاء الدولية على متن "سويوز"

وكان رئيس وكالة "روس كوسموس " الحكومية الفضائية الروسية، دميتري روغوزين، قد أعلن، يوم الخميس المنصرم، إن الوكالة وقعت عقدا مع دولة الإمارات العربية المتحدة لإرسال رائد فضاء إمارتي إلى المحطة الفضائية الدولية على متن مركبة الفضاء "سويوز".

هذا وسينطلق رائد الفضاء في رحلة على متن مركبة الفضاء "سويوز إم سي-12" في 5 نيسان/ابريل 2019، والمرشح لهذه الرحلة سيكون إما هزاع المنصوري، أو سلطان النيادي، اللذان تخطيا مجموعة متعددة من الاختبارات وشرعا بالاستعداد لهذه الرحلة، كما أنه لم يتم تحديد من سيدخل الطاقم الرئيسي ومن في الاحتياط، وسيبقى رائد الفضاء الإماراتي على متن المحطة الفضائية الدولية حتى 16 نيسان/أبريل وسيستطيع المشاركة في اليوم العالمي للملاحة الفضائية من خلال الفضاء يوم 12 نيسان/أبريل.

وجدير بالذكر، أن رائد الفضاء الإماراتي سيتوجه إلى الفضاء برفقة الروسي أوليغ سكيريبوتشكا، والأمريكية كريستينا كوك، وسيعود مع رائدي الفضاء، اللذان توجها إلى محطة الفضاء الدولية في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2018، الروسي أليكسي أوفتشينين والأمريكي نيك هايغ.