تحديث رئيسي جديد لـ"واتسآب" يحمل كابوسا لمستخدمي أندرويد

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن عشاق "واتسآب" على نظام "أندرويد" ينتظرون في الأيام المقبلة خبرا سيئا، بعدما أشارت تقارير عديدة إلى أنهم في انتظار تحديث جديد، سيحرمهم جزئيا من استخدام التطبيق بصورة مجانية.
ويعد "واتسآب" تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم شهريا.
وكانت مصادر قد رحجت أن ذلك ربما كان سبب قرار برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب"، أن يغادر العمل في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا منه على خطط "فيسبوك" المستقبلية تجاه "واتسآب".
وكان أكتون قد قال في مقابلة له مع مجلة "فوربس" الأمريكية، إن "فيسبوك" تستخدم "واتسآب" لأغراض تجارية بحتة، ولتحقيق الربح بشكل أساسي، وذلك بعرض إعلانات مستهدفة في خانة "الحالة" الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.
LIMITS UPDATED!— WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2018
WhatsApp has updated the "Recipient limit".
What does it mean? If you delete a message for everyone, but the recipient won't receive the revoke request within 13h, 8m, 16s (maybe because the phone was off), the message will **not** be revoked.
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خبر سعيد
أما الخبر السعيد، الذي ينتظر مستخدمو "واتسآب"، هو ما نشره موقع "زي بز" التقني المتخصص، من أن هناك تحديثا مرتقبا للتطبيق، سيعدل تقنية "الحذف للجميع" التي سبق وطرحتها الشركة في وقت سابق.
وتعمل تلك التقنية على منح مستخدم "واتسآب" إمكانية حذف رسالته، حتى بعد إرسالها إلى المستخدم، ولكن بعد فترة محدودة تتراوح ما بين 420 ثانية إلى 7 دقائق، ثم تقدمت ليصل إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية تقريبا.
ولكن "واتسآب" تقدمت بالزمن ليصل إلى 13 ساعة و8 دقائق و16 ثانية، وبعدها لن يتمكن المستخدم من حذف رسالته.
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