تحديث رئيسي جديد لـ"واتسآب" يحمل كابوسا لمستخدمي أندرويد

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" يستعد لطرح تحديثين رئيسيين في التطبيق، أحدهما سيحمل أنباء سارة، والثاني سيكون بمثابة "كابوس" لمستخدمي نظام تشغيل "أندرويد".

وأشارت صحيفة "الديلي إكسبريس" البريطانية إلى أن عشاق "واتسآب" على نظام "أندرويد" ينتظرون في الأيام المقبلة خبرا سيئا، بعدما أشارت تقارير عديدة إلى أنهم في انتظار تحديث جديد، سيحرمهم جزئيا من استخدام التطبيق بصورة مجانية.

© AP Photo / Patrick Sison نهاية "واتسآب" في هذا التحديث

وأوضحت أن التحديث الجديد سيطالب المستخدمين بدفع مقابل مادي زهيد للحصول على واتسآب "خال من الإعلانات"، وفي حالة عدم دفعهم المبلغ سيمكنهم تحميله ولكنه سيعرض إعلانات بداخله.

ويعد "واتسآب" تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم شهريا.

وكانت مصادر قد رحجت أن ذلك ربما كان سبب قرار برايان أكتون، الذي شارك في تأسيس تطبيق المراسلة الفوري "واتسآب"، أن يغادر العمل في شركة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، وذلك اعتراضا منه على خطط "فيسبوك" المستقبلية تجاه "واتسآب".

وكان أكتون قد قال في مقابلة له مع مجلة "فوربس" الأمريكية، إن "فيسبوك" تستخدم "واتسآب" لأغراض تجارية بحتة، ولتحقيق الربح بشكل أساسي، وذلك بعرض إعلانات مستهدفة في خانة "الحالة" الجديدة للمستخدمين بداخل التطبيق.

LIMITS UPDATED!



WhatsApp has updated the "Recipient limit".

What does it mean? If you delete a message for everyone, but the recipient won't receive the revoke request within 13h, 8m, 16s (maybe because the phone was off), the message will **not** be revoked.

..(1/2) — WABetaInfo (@WABetaInfo) October 11, 2018

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خبر سعيد

أما الخبر السعيد، الذي ينتظر مستخدمو "واتسآب"، هو ما نشره موقع "زي بز" التقني المتخصص، من أن هناك تحديثا مرتقبا للتطبيق، سيعدل تقنية "الحذف للجميع" التي سبق وطرحتها الشركة في وقت سابق.

وتعمل تلك التقنية على منح مستخدم "واتسآب" إمكانية حذف رسالته، حتى بعد إرسالها إلى المستخدم، ولكن بعد فترة محدودة تتراوح ما بين 420 ثانية إلى 7 دقائق، ثم تقدمت ليصل إلى ساعة و8 دقائق و16 ثانية تقريبا.

ولكن "واتسآب" تقدمت بالزمن ليصل إلى 13 ساعة و8 دقائق و16 ثانية، وبعدها لن يتمكن المستخدم من حذف رسالته.