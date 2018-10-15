تفشي وباء بسبب الهواتف الذكية

وقالت صحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية إن إدمان النظر إلى شاشات الهواتف الذكية والحواسب اللوحية (التابلت) أدى إلى ظهور "وباء رقبة التابلت"، والذي يؤدي إلى تتضرر فقرات الرقبة وما يتبع ذلك من مضاعفات خطيرة.

وأظهرت دراسة نشرتها الدورية العملية "Journal of Pshysical Therapy Science"، أن وباء "رقبة التابلت" ينتشر بشكل أكبر بين النساء والشباب، وبصفة عامة فإن نحو نصف من يستخدمون الهواتف الذكية بصفة منتظمة يعانون هذا المرض، 15% منهم تتطور حالتهم حتى لا يستطيعوا النوم.

وصرح جوزيبي سيسا، رئيس الجمعية الإيطالية لجراحة العظام، بأن أعداد المصابين بآلام بسبب الحواسب اللوحية والهواتف آخذه في التزايد، حتى تحول إلى وباء حقيقي، وخاصة في جيل الشباب لأنهم يفرطون في استخدام مثل هذه الأجهزة أكثر من غيرهم.

وأظهرت دراسات أمريكية أن النساء أكثر عرضة من الرجال لمثل هذه الإصابات نظرا لأن أذرع النساء أقصر وأكتافهم أقل عرضا ما يجعلهم يتخذون أوضاعا أكثر أخطر عند استخدام الهواتف الذكية.