البعوض يهدد حياة ملايين البشر بـ"حمى غرب النيل"

الإجراءات التي شرعت فيها الجزائر جاءت عقب إعلان وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، اكتشاف 30 إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل في بلاده، والاشتباه في 69 حالة أخرى.

وبحسب تأكيده لوسائل إعلام محلية فإن 21 من بين المصابين تماثلوا للشفاء.

وسجلت إحدى المستشفيات بولاية سوسة انتشار المرض مطالبة وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض.

في السياق ذاته، أشرف وزير الصحة على اجتماع، الخميس 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، للجنة الفنية المكلفة بإعداد مخطط الوقاية والترصد ومجابهة الأمراض ذات الانتشار السريع، ودرس الاجتماع الآليات الكفيلة بتطبيق المخطط إلى جانب استعراض إجراءات الوقاية من مختلف هذه الأمراض وعلى رأسها حمى غرب النيل

الصحة العالمية

في إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في تونس التقى وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بـ "إيف سوتيران ممثل منظمة الصحة العالمية".

وبحسب بيان وزارة الصحة جاء اللقاء في إطار الاعداد للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط التي ستنعقد في الخرطوم من 15 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أكد الطرفان على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بمزيد دعم ولاية نابل وتحسين سبل الوقاية من الأمراض الوبائية.

الجزائر

بدورها الجزائر رفعت درجة الاستعدادات عقب التأكد من انتشار المرض بتونس.

وحسب وسائل إعلام جزائرية أن وزارة الصحة أمرت كل قطاعاتها بتفعيل جهاز اليقظة ضد انتشار مرض حمى غرب النيل، والعمل على تكثيف المراقبة على مستوى 19 ولاية شرقية، وطالبت بالإبلاغ الفوري أي حالة يشتبه فيها سواء كانت حمى التهاب السحايا أو حمى غرب النيل كون المرضين يتقاسمان الأعراض نفسها.