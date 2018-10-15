البعوض يهدد حياة ملايين البشر بـ"حمى غرب النيل"

إجراءات احترازية شرع بها عدد من الدول في منطقة المغرب العربي وأوروبا، تحسبا لانتشار عدوى "حمى غرب النيل" بعد ظهور بعض الحالات في تونس.

الإجراءات التي شرعت فيها الجزائر جاءت عقب إعلان وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، في 4 أكتوبر/ تشرين الأول، اكتشاف 30 إصابة مؤكدة بحمى غرب النيل في بلاده، والاشتباه في 69 حالة أخرى.

© Fotolia / Budimir Jevtic تأهب في غرب أوروبا بسبب ظهور مرض خطير

وبحسب تأكيده لوسائل إعلام محلية فإن 21 من بين المصابين تماثلوا للشفاء.

وسجلت إحدى المستشفيات بولاية سوسة انتشار المرض مطالبة وزارة الصحة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع انتشار المرض.

في السياق ذاته، أشرف وزير الصحة على اجتماع، الخميس 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، للجنة الفنية المكلفة بإعداد مخطط الوقاية والترصد ومجابهة الأمراض ذات الانتشار السريع، ودرس الاجتماع الآليات الكفيلة بتطبيق المخطط إلى جانب استعراض إجراءات الوقاية من مختلف هذه الأمراض وعلى رأسها حمى غرب النيل

الصحة العالمية

في إطار الإجراءات والتدابير التي اتخذتها الوزارة في تونس التقى وزير الصحة التونسي عماد الحمامي، الجمعة 12 أكتوبر/ تشرين الأول، بـ "إيف سوتيران ممثل منظمة الصحة العالمية".

وبحسب بيان وزارة الصحة جاء اللقاء في إطار الاعداد للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية شرق المتوسط التي ستنعقد في الخرطوم من 15 إلى 17 أكتوبر/تشرين الأول 2018، أكد الطرفان على ضرورة توفير الآليات الكفيلة بمزيد دعم ولاية نابل وتحسين سبل الوقاية من الأمراض الوبائية.

الجزائر

بدورها الجزائر رفعت درجة الاستعدادات عقب التأكد من انتشار المرض بتونس.

وحسب وسائل إعلام جزائرية أن وزارة الصحة أمرت كل قطاعاتها بتفعيل جهاز اليقظة ضد انتشار مرض حمى غرب النيل، والعمل على تكثيف المراقبة على مستوى 19 ولاية شرقية، وطالبت بالإبلاغ الفوري أي حالة يشتبه فيها سواء كانت حمى التهاب السحايا أو حمى غرب النيل كون المرضين يتقاسمان الأعراض نفسها.

© Photo / The National University of Science and Technology MISiS/Maria Brodskaya عودة التحذيرات من تفشي فيروس "النيل الغربي"

الأمر لم يقف عند دول المغرب العربي حيث أشارت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، إلى انتشار مرض "حمى غرب النيل" في بعض دول الاتحاد الأوروبي حاليا، وذكرت أن أكثر من 400 شخص أصيبوا بالمرض منذ بداية العام 2018.

وبحسب بيان المؤسسة الروسية، سجل أكبر عدد من الإصابات في صربيا "126 حالة"، وإيطاليا "123 حالة"، واليونان "75 حالة" وهنغاريا "39 حالة)، ورومانيا "31 حالة"، فيما بلغ عدد المصابين في إسرائيل 68 وتوفي اثنان منهما حتى تاريخ النشر في سبتمبر/ أيلول.

التعاون الدولي

من ناحيته قال عبد الإله الخضري مدير مركز حقوق الإنسان المغربي، إن هذا الفيروس أصبح عابرا للقارات وهو ما يرتقي إلى درجة الوباء العالمي، الذي يحتاج إلى تظافر جهود دول العالم بأسره.

وأضاف في تصريحات خاصة إلى "سبوتنيك" أن الدول الأفريقية والعربية بحاحة إلى دعم كبير من الدول المتقدمة والاتحاد الأوربي للتصدي للوباء عبر محاربة البعوض الحامل للفيروس ودعم الدراسة والبحوث الميدانية بهدف إيجاد حلول ناجحة لهذا الوباء.

وتابع أن المغرب يعاني من داء "الليشمانيا" وهو داء ينتقل إلى الإنسان بسبب البعوض، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تكاتف دولي وتنسيق من أجل التصدي للأوبئة التي تنتشر عن طريق البعوض في الكثير من الدول.

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ينتمي فيروس حمى غرب النيل إلى جنس الفيروس المصفر وإلى المركب المستضدي لالتهاب الدماغ الياباني ضمن فصيلة الفيروسات المصفرة.

واكتشف لأول مرة، غرب النيل لدى امرأة في منطقة بأوغندا في عام 1937. وتم الكشف عنه في الطيور "الغربان وحماميات الشكل" في منطقة دلتا النيل في عام 1953.

وتسبب في عام 1997، في نفوق أنواع مختلفة من الطيور في إسرائيل بدت عليها علامات التهاب الدماغ والشلل. وتم الإبلاغ، في كثير من بلدان العالم منذ أكثر من 50 عاما.

وفي عام 1999، ورد فيروس من فيروسات غرب النيل كان يدور في تونس وإسرائيل إلى نيويورك وتسبب في وقوع فاشية واسعة ووخيمة انتشرت في كامل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية في الأعوام "1999-2010"

يمكن أن يتسبّب فيروس غرب النيل في إصابة البشر بمرض عصبي يؤدي إلى وفاتهم. ويتواجد الفيروس في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا الشمالية وغرب آسيا. وينتقل من خلال الطيور والبعوض ويصيب البشر والخيول وغيرها من الثديات.