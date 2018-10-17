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11:23 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    هواوي ميت 20 برو

    تفاصيل وأسرار قنبلتي هواوي "ميت 20" و"ميت 20 برو"... ومفاجأة ثالثة سعرها صادم

    © REUTERS / HANNAH MCKAY
    علوم
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    أعلنت شركة "هواوي" الصينية الرائدة عن هاتفين جديدين "ميت 20"، و"ميت 20 برو"، وصفا بأنهما قنبلتين تدمران كل منافسي الشركة في سوق الهواتف الذكية.

    واتفقت المواصفات الرسمية للهاتفين الجديدين مع جميع التسريبات، التي تحدثت عن مميزات "هواوي ميت 20" و"هواوي ميت 20 المرتقبة، وفقا لما نقلته تقارير صحفية عديدة.

    تلفون هواوي
    © AFP 2018 / Christof Stache
    الكشف عن سعر ومواصفات هاتفي هواوي "ميت 20" و"ميت 20 برو"
    واعتمدت شاشات على هاتفي "هواوي ميت 20" و"هواوي ميت 20 برو" على "النتوء العلوي" في الشاشة الأمامية، مثل هاتف "آيفون X"، والتي تحافظ على الاستخدام الكامل للشاشة اللمسية.

    وأتى هاتف "هواوي ميت 20" بشاشة لمسية "إل سي دي" مسطحة" بقياس 6.53 بوصة بدقة FullHD+، فيما جاء هاتف "هواوي ميت 20 برو" بشاشة منحنية الأطراف من نوع "سوبر أموليد" ومستشعر بصمات مدمج في الشاشة نفسها.

    وتم دعم هاتفي "هواوي" بمعالج ثماني النواة من نوع "هاي سيليكون كيرين 980" وذاكرة وصول عشوائي 6 غيغابايت وسعة تخزين داخلية 128 غيغابايت.

    معجزة الكاميرا

    ولكن أبرز ما ميز هاتفي "هواوي" الجديدين، هو تقنيات الكاميرا المتميزة، خاصة فكرة الكاميرا الثلاثية الخلفية "غير المسبوقة" في عالم الهواتف الذكية.

    ودعمت الشركة الصينية هاتفيها "ميت 20" و"ميت 20 برو" بكاميرا أمامية أحادثية بدقة 24 ميغابيكسل والمزودة بتقنيات ذكاء صناعي مميزة لتعزيز عملها في جميع ظروف الإضاءة.

    أما الكاميرا الخلفية الثلاثية لهاتف هواوي ميت 20 برو، فيمكنها التصوير بمستشعر أساسي بدقة 40 ميغابيكسل، أما المستشعر الثاني فيمكنه التصوير بدقة 20 ميغابيكسل، والثالث بدقة 8 ميغابيكسل، وبالنسبة لهاتف هواوي ميت 20، فيمكنه التصوير بالمستشعر الأول بدقة 12 ميغابيكسل، والثاني بدقة 16 ميغابيكسل، والثالث بدقة 8 ميغابيكسل.

    وبالنسبة لبطارية هاتفي "هواوي ميت 20 برو" ستأتي بقدرة 4200 ميللي أمبير في الساعة المدعومة بتقنية الشحن السريع والشحن اللاسلكي، وبطارية "هواوي ميت 20" ستأتي ببطارية 4000 ميللي أمبير في الساعة وغير المدعومة بتقنية الشحن اللاسلكي.

    وسيأتي الهاتفين بمستشعرات مقاومة للماء والأتربة ومكبرات صوت مزدوجة.

    ويضم خط الإنتاج الجديد الهاتف "ميت 20" بأسعار معلنة تتراوح بين 799 و849 يورو (925-983 دولارا) بحسب توزيع الذاكرة.

    أما الهاتف "ميت 20 برو" كامل المواصفات فسعره دون 799 جنيها استرلينيا في بعض متاجر التجزئة بالمملكة المتحدة وبسعر معلن عند 849 جنيها استرلينيا أو 1049 يورو في أنحاء أوروبا.

    مفاجأة خاصة

    لم يخلو إعلان "هواوي" من المفاجآت، حيث كشفت عن مفاجأة ثالثة، بإطلاقها نسخة خاصة من هاتفها "هواوي ميت 20"، وأطلقت عليه "هواوي ميت 20 آر إس" والذي صممته بالتعاون مع "بورش ديزاين" الألمانية.

    وستحافظ النسخة على المواصفات الأساسية لنسخة "هواوي ميت 20 برو"، ولكن بدعمها بعدد من الميزات الجديدة المتعلقة بالتصميم الخارجي للهاتف.

    وتم صناعة هيكل "هواوي ميت 20 آر إس" من الجلد والزجاج، مع خط كما خطوط سباق السيارات بطول الهاتف من الخلف، مما يوفر إحساسا بالرفاهية والتميز لمستخدم الهاتف.

    كما تم تقديم دعم إضافي للمواصفات بجعل ذاكرة الوصول العشوائي "رام" 8 غيغابايت وسعة التخزين الداخلية 256 غيغابايت، ونسخة أخرى بسعة 512 غيغابايت.

    ولكن الصدمة ستكون في سعر تلك النسخ، والذي سيتراوح ما بين 1695 يورو و2095 يورو.

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