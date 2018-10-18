انطلاق تحد لوكالة "ناسا" في جامعة سعودية

تتعاون وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" مع جامعة تبوك السعودية في إطلاق تحدي "هاكاثون لتطبيقات الفضاء"، اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "عاجل" السعودية بأن فعاليات التحدي تستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية في كلية الطب بجامعة تبوك، مشيرة إلى أن مثل هذا الحدث يأتي مواكبا لرؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

وأوضحت الصحيفة أن التحدي عبارة عن مسابقة من شأنها إتاحة الفرصة للهواة والمحترفين في المجالات الهندسية والتقنية بمنطقة تبوك لعرض أفكارهم الإبداعية، وطرح الحلول المبتكرة خلال فترة "الهاكاثون"، ما يسهم في إيجاد حلول تطبيقية لتسهيل عمليات الوصول والحياة في الفضاء.

يذكر أن كلية الحاسبات وتقنية المعلومات بجامعة تبوك، ستقدم الدعم اللوجيستي والمعرفي للمشاركين أثناء في التحدي، من خلال ترشيح الكفاءات من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتميزين لإعطاء الإرشادات والنصائح، وتنظيم ورش العمل التي تمكنهم من التأهل للتصفيات العالمية.