تطوير لقاح ضد التدخين... إبرة واحدة لإقلاعك عنه

بعد تطوير لقاح، يمكن للأشخاص عدم الدخول في محاولات فاشلة وطويلة ومؤلمة للإقلاع عن التدخين، والتي تعتبر عادة سيئة يجب التخلص منها.

قام علماء الأحياء الدقيقة والكيميائيون من معهد سكريبس بابتكار لقاح خاص ضد التدخين. وذلك بعد دراسات أجريت على الفئران التجارب، ووجد العلماء أن إدخال تركيبة خاصة تتحكم في تركيبة بعض البروتينات، يسهم في إخراج مادة النيكوتين تماما من الجسم، مما يساعد الأشخاص على عدم خوض تجربة يمكن أن يكون لها آثار جانبية سلبية، وفقا لمجلة "Science Advances".

© Sputnik . Konstantin Chalabov دراسة: الأموال "وحدها" تساعد في الإقلاع عن التدخين

وكان الأنزيم " NicA2" الذي اكتشفه العلماء وقاموا بالتعديل عليه، قادرا على تحليل مادة النيكوتين بالكامل من الجسم، وإزالته قبل الإصابة بأعراض انسحابية (هي مجموعة من الأعراض التي تصيب الإنسان عند إقلاعه عن مواد كحولية، أو المخدرات).

وللتأثيرات الأكثر فعالية على الجسم، ابتكر الباحثون إنزيما معدلا أطلقوا عليه اسم "NicA2-J1"، وخلافا عن الأنزيم الأول، فهو قادر تمام على القضاء على حالة الإدمان التي يسببها التدخين.

وعند الانتهاء من الدراسات المختبرية على الفئران، وجد العلماء أن الفئران التي تم إعطاؤها الماء بالإضافة إلى مادة النيكوتين، شفيت تماما من الإدمان على المادة.