أول عملية اختراق حكومية لـ"واتسآب"

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أول عملية تجسس تتم عن طريق تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب".

وقالت وكالة الأنباء الهندية الرسمية إن الشرطة ألقت القبض على جندي هندي، بتهمة نقل معلومات عسكرية سرية إلى وكالة الاستخبارات الباكستانية.

وأوضح مصدر في الشرطة الهندية أن عملية القبض على الجندي تمت في مقاطعة أوتار براديش الهندية، بعدما اكتشفت الأجهزة الأمنية تسريبه معلومات سرية وحيوية، متعلقة بالقيادة الغربية إلى الاستخبارات الباكستانية، عن طريق " واتسآب ".

وقالت إن الجندي الآن يخضع للتحقيق على يد المخابرات العسكرية الهندية، خاصة بعدما كشفت الرسائل عبر "واتسآب" أنه كان على تواصل مع عناصر استخباراتية باكستانية، على مدى الشهور العشرة الماضية.

وأشارت إلى أن الجندي استخدم في إرساله تلك المعلومات، تطبيق "واتسآب"، وبالتحديد تقنية الرسائل المشفرة "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح لأي طرف ثالث باختراق تلك الرسائل.

ولم تكشف الوكالة الهندية عن الطريقة التي تم بها اختراق تلك الرسائل المشفرة عبر واتسآب.

Soldier arrested for passing information to ISI via WhatsApp… pic.twitter.com/wn14GSmi6h — defencenewsclub (@defencenewsclu1) October 17, 2018

ويعد "واتسآب" تطبيق الدردشة الأكثر شعبية في العالم، حيث يضم أكثر من مليار ونصف المليار مستخدم شهريا.

ويعتمد "واتسآب" خاصية تشفير "من النهاية إلى النهاية"، والتي لا تسمح بأي طرف ثالث بالإطلاع على الرسائل المبعوثة بين طرفين، ولا يتم تخزينها أو إرسالها إلى أي من خوادم الشركة.