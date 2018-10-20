الكوكب العميق... بعثة لاستكشاف أعمق أعماق العالم للمرة الأولى

للمرة الأولى، سيكون بوسع البشر زيارة أعمق نقطة في قاع كل من المحيطات الخمسة مستخدمين غواصة تتسع لشخصين صممت بحيث تكون قادرة على مقاومة الضغط الهائل على عمق أكثر من تسعة كيلومترات تحت سطح الماء.

وسوف يستعين مشروع (بعثة الأعماق الخمسة) بغواصة خاصة استغرق صنعها أكثر من ثلاث سنوات، بحسب رويترز.

Tomorrow on #r4today: The 'Five Deeps' expedition boldly goes to the deepest depths of the world's oceans — planet earth's final frontier pic.twitter.com/QXPydbeW8Y — Tom Feilden (@BBCTomFeilden) October 18, 2018

وقال فيكتور فيسكوفو المستكشف الذي سيقود الغواصة بعد أن تغادر سفينة الدعم وتتجه صوب أعمق مناطق المحيط إنها مصنوعة من التيتانيوم وغيره من المواد ذات القدرات الخاصة ويمكنها الغوص إلى الأعماق.

وقالت شركة ترايتون سابمارينز المصنعة للغواصة ومقرها فلوريدا على موقعها الإلكتروني إنها الغواصة الوحيدة الحاصلة على اعتماد لحمل البشر إلى أعماق تصل إلى 11 ألف متر. وستقوم قناة ديسكفري آند ساينس التلفزيونية بتصوير المهمة بأكملها من أجل مشروع يعرف باسم "الكوكب العميق" سيتم بثه في 2019.