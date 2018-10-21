"أبل" تجهز مفاجآت مذهلة بعد 9 أيام... تلك تفاصيلها

كشفت تقارير صحفية عن أن شركة "أبل" الأمريكية تجهز مفاجآت مذهلة يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول، أي بعد 9 أيام فقط.

وأشارت تلك التقارير إلى أن "أبل" تستعد لإطلاق حزمة جديدة من المنتجات، بعد أيام قليلة من إطلاقها 3 هواتف "آيفون" جديدة.

ومن المتوقع أن تعرض " أبل " نسخة جديدة من حاسبها اللوحي الشهير "آيباد برو"، علاوة على نسخ محدثة من حاسبات "آي ماك" بالإضافة إلى منصة الشحن اللاسلكي "إير باور"، ومفاجأة أخرى متمثلة في نسخة جديدة من القلم الإلكتروني "أبل بنسيل"، الذي لم يحصل على أي تحديث منذ إطلاقه لأول مرة قبل 3 أعوام.

بالنسبة للحاسب اللوحي "آيباد برو"، متوقع أن يتغير تصميمه بصورة كبيرة، بحيث يظهر بحواف أقل وأكثر دائرية، مع إضافة تقنيات ذكية جديدة، مثل تقنية "فيس تايم" التي تستخدم الوجه لغلق الجهاز، والشحن اللاسلكي وبعض المزايا الجديدة.