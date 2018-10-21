مخاوف من خرق "نسيج الكون"

وأشار العلماء أن المسارع الجسيمات الجديد سيكون أقوى بسبعة أضعاف قوة المصادم الهدرونات الكبير في سويسرا.
أكد العالم وانغ ييفان على قوة المسارع الجديد. وأشار إلى أنه قادر على تجاوز حدود مستوى الطاقة الخاصة به.
يختلف المسار التقني الذي اختاره الصينيون إلى حد ما عن المصادم السويسري، الذي يصادم البروتونات، ويولد بوزون هيغز مع جسيمات أخرى.
ويب أن يبدأ بناء المسارع في عام 2021، ومن المقرر الانتهاء منه في 2055. والجهاز قادر على إنشاء مرحلة قادرة على خرق نسيج الزمكان.
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