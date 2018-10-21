مخاوف من خرق "نسيج الكون"

قالت مجموعة دولية من العلماء إن مسارع الجسيمات الخارق الصيني، الذي طوره علماء الفيزياء، قادر على أن يخرق "نسيج" الكون.

وأشار العلماء أن المسارع الجسيمات الجديد سيكون أقوى بسبعة أضعاف قوة المصادم الهدرونات الكبير في سويسرا.

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ووفقًا لما يقوله عالم الفيزياء الفلكية مارتن رييز، فإن المسارعات قادرة على إثارة كار كونية. وأكد أنه غالبا ما تكون الابتكارات الجديدة خطيرة، ويجب على الفيزيائيين أن يكونوا حذرين للغاية عند إجراء تجارب غير مسبوقة تتعلق بالفضاء، وفقا لموقع " dailygalaxy ".

أكد العالم وانغ ييفان على قوة المسارع الجديد. وأشار إلى أنه قادر على تجاوز حدود مستوى الطاقة الخاصة به.

يختلف المسار التقني الذي اختاره الصينيون إلى حد ما عن المصادم السويسري، الذي يصادم البروتونات، ويولد بوزون هيغز مع جسيمات أخرى.

ويب أن يبدأ بناء المسارع في عام 2021، ومن المقرر الانتهاء منه في 2055. والجهاز قادر على إنشاء مرحلة قادرة على خرق نسيج الزمكان.