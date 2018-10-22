"وينامب"... أيقونة الموسيقى والأغاني يعود من جديد ويجهز مفاجأة لعشاقه

كشفت تقارير صحفية عديدة أن شركة "راديونومي" قررت عودة أيقونة الموسيقى والأغاني الشهيرة " Winamp" إلى عشاقه من جديد، ووعدت بتجهيز مفاجأة وصفتها بالمذهلة لهم.

وكان Winamp أحد أبرز برامج تشغيل الموسيقى منذ بداية نشأة الكمبيوتر في العالم، لكنه اندثر مع انطلاقة الهواتف الذكية وظهور برامج وتطبيقات أكثر تطورا، بحسب ما نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية.

وقالت شركة "راديونومي" إنها أطلقت نسخة تجريبية جديدة ستعمل على نظام "ويندوز 10".

Winamp support FLAC, versi beta 5.8 pic.twitter.com/zMzLhGHvWw — Agus Saptono ☕🐔🥑 (@AgusSaptono) October 20, 2018

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وستتيح الشركة في تصميمها الجديد إمكانية تشغيل التصميم الكلاسيكي المعتاد لـ Winamp مع تزويده بتقنيات حديثة عديدة، أو تجربة نسخة جديدة ديناميكية أكثر تطورا.

وقالت الشركة إنها لن تتوقف عند تطوير تطبيقات للحاسبات المكتبية فقط، بل وعدت بأن تقدم في القريب تطبيق خاص بالهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.

Old Winamp plugins still work with 5.8. Also looks like they dumped MikMod for OpenMPT.



No reason not to use 5.8 from the look of things. pic.twitter.com/MR8DoVL7tk — 土間 うまる (@ThisIsUMR) October 20, 2018

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ووعدت الشركة أن تظهر نسخة Winamp للهواتف الذكية خلال عام 2019 المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون متوافقة مع أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، و"ويندوز فون".