"وينامب"... أيقونة الموسيقى والأغاني يعود من جديد ويجهز مفاجأة لعشاقه

وكان Winamp أحد أبرز برامج تشغيل الموسيقى منذ بداية نشأة الكمبيوتر في العالم، لكنه اندثر مع انطلاقة الهواتف الذكية وظهور برامج وتطبيقات أكثر تطورا، بحسب ما نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية.
وقالت شركة "راديونومي" إنها أطلقت نسخة تجريبية جديدة ستعمل على نظام "ويندوز 10".
Winamp support FLAC, versi beta 5.8 pic.twitter.com/zMzLhGHvWw— Agus Saptono ☕🐔🥑 (@AgusSaptono) October 20, 2018
وستتيح الشركة في تصميمها الجديد إمكانية تشغيل التصميم الكلاسيكي المعتاد لـ Winamp مع تزويده بتقنيات حديثة عديدة، أو تجربة نسخة جديدة ديناميكية أكثر تطورا.
وقالت الشركة إنها لن تتوقف عند تطوير تطبيقات للحاسبات المكتبية فقط، بل وعدت بأن تقدم في القريب تطبيق خاص بالهواتف الذكية والحاسبات اللوحية.
Old Winamp plugins still work with 5.8. Also looks like they dumped MikMod for OpenMPT.— 土間 うまる (@ThisIsUMR) October 20, 2018
No reason not to use 5.8 from the look of things. pic.twitter.com/MR8DoVL7tk
ووعدت الشركة أن تظهر نسخة Winamp للهواتف الذكية خلال عام 2019 المقبل، مشيرة إلى أنها ستكون متوافقة مع أنظمة تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، و"ويندوز فون".
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