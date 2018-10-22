مفاجأة ذات "روحين"... تسريبات تفضح خطط "سامسونغ" لغزو أسواق الهواتف الذكية (فيديو)

كشفت تقارير إخبارية عن خطط شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية لغزو أسواق الهواتف الذكية، بعد تسريبات فضحت مفاجأتها ذات "الروحين"، بحسب تلك التقارير.

ونشر موقع "فون وورلد" التقني المتخصص صور ومقطع فيديو لأحدث منتجات "سامسونغ" المرتقبة، والتي ستقدم فيها هاتفا ذا شاشتين لمسيتين، والذي يعمل بنظام تشغيل "أندرويد".

ويحمل الهاتف الجديد اسم كودي "W2019"، ويأتي بشاشة مزدوجة "سوبر أموليد" أحدها داخلية وأخرى خارجية عند طي الهاتف، وكل منهما بحجم 4.5 بوصة.

New Samsung W2019 flip phone poses for the camera https://t.co/I44RoQDOAC pic.twitter.com/gqgRraEZmg — Geeky Gadgets (@GeekyGadgets) October 22, 2018

​

كما سيأتي هاتف سامسونغ أيضا بمعالج قوي من نوع "سنابدراغون 845، وكاميرا خلفية مزدوجة، كما أنه لن يكون مزود بلوحة مفاتيح كما سبق وظهر في النسخة السابقة من الهاتف.

أما بالنسبة لبطارية الهاتف ستأتي بقوة 3000 ميللي أمبير في الساعة.

​

وأشار التقرير إلى أن السعر المتوقع للهاتف سيكون 2500 دولار أمريكي، وهو ما وصف بأنه سعر باهظ مبالغ فيه.

ولم تعلن سامسونغ بعد عن الموعد الرسمي لطرحه، لكن متوقع أن يكون خلال عام 2019 المقبل.