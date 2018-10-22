العلماء يكتشفون لون الكائنات الفضائية

ووفقًا لإحدى النظريات، إذا كانت الكائنات الفضائية تعيش على جسم سماوي مشابه للأرض، فمن الممكن أن يكون لونهم أرجواني.
علاوة على ذلك، بسبب نقص الضوء، يمكن أن يكون كل من النباتات والكائنات الأخرى تمتلك اللون الأرجواني. والحقيقة هي أن الكائنات الحية قادرة على التكيف مع ظروف مختلفة. ويعتقد الخبراء أنه عندما بدأت الحياة على الأرض كانت تميل إلى اللون الأرجواني.
يقترح العلماء عدم استخدام الإشارات اللاسلكية للبحث عن الكائنات الفضائية، ولكن أجهزة تستقبل الإشارات البيئية، حيث تساعد الأشعة تحت الحمراء في تحديد ما إذا كانت هناك حياة على كوكب آخر.
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