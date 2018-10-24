"واتسآب"... تغييرات مذهلة ومزايا غير مسبوقة

كشفت تقارير إخبارية عن أن تطبيق التراسل الفوري الأشهر "واتسآب" يستعد لطرح التحديث الأضخم، الذي سيقدم تغييرات مذهلة ومزايا غير مسبوقة.

وأوضحت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن التحديث الجديد لـ"واتسآب" سيكون مقصورا بصورة مؤقتة على مستخدمي هواتف "آيفون" ونظام تشغيل "آي أو إس"، وتحديدا لفترة محدودة مستخدمي هاتفي "آيفون XS" و"آيفون XSR".

وسيسعى واتسآب من خلال التحديث للاستفادة من دقة الشاشة الخاصة بهواتف آيفون الأحدث من خلال عرض الرسائل بصورة مختلفة كليا.

كما سيدعم التحديث على واتسآب أيضا إمكانية تشغيل الرسائل الصوتية بصورة تلقائية مستمرة الواحدة تلو الأخرى، بمعنى أنك إذا تلقيت أكثر من رسالة صوتية، سيتم تشغيلهم واحدة تلو الأخرى بمجرد الضغط على زر التشغيل من دون الحاجة إلى تشغيل كل رسالة على حدة.

كما سيعمل تحديث واتسآب على الاستفادة من تقنية بصمة الأصبع وتقنية Face ID، الحصرية في هواتف آيفون الأحدث، بحيث تمنح التطبيق أمانا أفضل مما سبق.

وسيحتاج المستخدم لتفعيل التحديث الجديد لواتسآب أن يحصل على آخر تحديث لنظام تشغيل "آي أو إس" وهو "آي أو إس 8".