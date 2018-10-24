تحذير إلى الشرطة الأمريكية: لا تنظروا إلى هواتف "آيفون" الجديدة

أصدرت شركة متخصصة في أمن المعلومات تحذيرات إلى الشرطة الأمريكية وجهات التحقيق وإنفاذ القانون بضرورة عدم النظر إلى هواتف "آيفون" الجديدة.

وخص التحذير، الذي نشره موقع "بي جي آر" التقني المتخصص، هواتف "آيفون X"، وما تلاها من هواتف حديثة.

© AP Photo / Eugene Hoshiko بالفيديو... طريقة جديدة لاختراق "آيفون" بدون معرفة كلمة المرور

وقالت شركة "إلكومسوفت" المتخصصة في أمن المعلومات بأنه إذا ما أراد المحققون تتبع أي هاتف " آيفون " أو فتحه، بسبب تهديدات إرهابية محتملة، ينبغي عدم النظر في تلك الهواتف.

وأرجعت الشركة ذلك إلى تقنية "Face ID"، التي اعتمدتها شركة "أبل" الأمريكية لفتح قفل آيفون.

وأشارت إلى أن إمعان المحققين أو رجال الشرطة النظر في الهواتف يضعف فرص اختراقه وفتحه.

وأوضحت الشركة التقنية أنه يتوفر حاليا لدى أجهزة الأمن جهاز جديد يدعى "جراي كي" يمكنه فتح أي هاتف "آيفون" من دون الحاجة إلى استخدام تقنية "Face ID".

وكانت شركة "أبل" قد دخلت في معركة قضائية مع الحكومة الأمريكية، بعدما طلبت جهات التحقيق فتح جهاز أحد المتهمين في حادثة إطلاق النار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي أودت بحياة 14 شخصا، في محاولة لتتبع نشاط الإرهابي ومعرفة شركائه وإذا ما كان يخطط لعمليات أخرى معهم أم لا.

ولكن "أبل" رفضت الطلبات الأمريكية، حفاظا على سرية وخصوصية مستخدميها، ولكن الشرطة بعد فترة أعلنت أنها نجحت في اختراق الهاتف من دون مساعدة من الشركة الأمريكية.