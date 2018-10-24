اكتشاف حطام سفينة روسية من القرن الثامن عشر في تركيا(صورة)

تم العثور على سفينة حربية روسية تعود للقرن الثامن عشر في بحر إيجة بالقرب من مدينة ديديم التركية.

تمكن مختصون من وزارة الثقافة والسياحة التركية بالإضافة لمختصين بعلم الآثار، من دراسة السفينة الغارقة باستخدام غواصة خاصة، بحسب ما نقل موقع "Ege Haber".

كم تمكنوا من رفع أجزاء من السفينة من عمق 65 مترا، ومنها مدفع بوزن 2.5 طن مع شعار النسر ذو الرأسين بالإضافة لعدد من الآواني.

وتحدث هارون وزداش، وهو أستاذ من جامعة إزمير و مشارك في البحث، بان المختصيين قاموا بتحديد منطقة تصل لـ200 متر مربع من أجل عمليات التنقيب، وعثروا على العديد من الآواني و قذائف المدفعية و أسلحة متنوعة.

وبحسب المختصيين فإن السفينة ربما تكون قد شاركت في معركة "تشيس" خلال الحرب الروسية التركية مابين 1774-1768.